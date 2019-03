Masacre en Nueva Zelanda: un hombre armado abrió fuego en el interior de una mezquita y transmitió por Facebook

Un hombre armado entró hoy en una mezquita en la localidad neozelandesa de Christchurch, y disparó contra los feligreses causando un número indeterminado de víctimas, informó la prensa local.

Un portavoz de la comunidad musulmana, Mustafa Farouk, indicó que al menos seis personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en el asalto en la mezquita, donde al momento del ataque había reunidas entre 300 y 500 personas, según Radio New Zealand.

Hasta el momento, la policía no ha brindado información oficial sobre el número víctimas.

Otro testigo afirmó que un hombre armado vestido de negro ingresó en la mezquita Masjid Al Noor y abrió fuego: "Observé personas muertas por doquier", dijo.

El agresor, que al parecer huyó de lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia, utilizó una ametralladora que tenía inscripciones haciendo alusión a otras masacres perpetradas contra migrantes.

Minutos después, varios testigos indicaron que una segunda mezquita cercana fue evacuada y acordonada por las fuerzas de seguridad.

La Policía ha bloqueado el centro de la ciudad, situada en la Isla Sur neozelandesa, y ha llamado a la población a permanecer confinada en sus casas.

Un testigo ha dicho a la cadena One News que había visto a al menos cuatro personas tendidas en el suelo y que "había sangre por todas partes". "Me quedé horrorizado al escuchar los disparos. No hay justificación para este tipo de odio".

Según otro testigo, el asaltante llevaba casco, gafas y chaqueta militar, y utilizó un arma automática con la que realizó una veintena de disparos. Entre quienes se encontraban en la mezquita había varios miembros del equipo de cricket de Bangladesh, que este sábado tenía previsto disputar un encuentro contra Nueva Zelanda.

Este sería el terrorista que abrió fuego en la mezquita

La masacre por Faceboock

Las matanzas repentinas de tiradores solitarios se han vuelto una tristísima realidad cotidiana, primero en Estados Unidos y luego en muchas otras partes del mundo. Esta vez, se sumó el escalofriante dato de que el terrorista se filmó en todo momento y transmitió por Facebook Live toda la secuencia de la masacre.

En las imágenes se puede ver como el hombre llega a la mezquita de de Christchurch, toma dos armas con inscripciones del baúl de su auto y tras entrar al jardín empieza a disparar a los feligreses que se encontraban en la puerta. Arrancan los 17 minutos de terror.

Todo el sangriento raid pudo ser seguido en vivo (o luego también mientras el video circuló por las redes) ante el espanto de todos los que topaban con las imágenes.

A los pocos minutos, Facebook desactivó el video pero ya era tarde. Las imágenes comenzaron a multiplicarse en las redes. Luego Youtube también se encargó de ir bajando los videos que varios usuarios postearon en la red social tras tomarlo de Facebook.