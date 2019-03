Intolerancia: sancionan por “locos” a dos ediles

Esta vez los hermanos Galleguillo son los protagonistas de un nuevo capítulo de intolerancia en el Concejo de Rosario de Lerma. Ellos dicen que sus pares los mandaron a someterse a un tratamiento psicológico, mientras tanto la norma correctiva (descuento en sus dietas) fue aprobada por unanimidad en el recinto.

Los dos concejales, Griselda y Guillermo Galleguillo, fueron sancionados por no presentar sendos certificados de aptitud psicológica para ocupar el cargo de edil de Rosario de Lerma. Los ediles fueron intimados por sus pares a presentar certificados de valoración mental emitidos por profesionales del Hospital Público de Salud Mental Miguel Ragone de Salta capital, caso contrario se los sancionará con el descuento del 25 por ciento de sus dietas. De los nueve concejales, excepto los demandados como insanos, todos aprobaron la iniciativa presentada por otro concejal tan cuestionado y polémico como los hermanos Galleguillo, el edil Darío Sánchez Laspiur, quien estuvo en el ojo de la tormenta en el mes de octubre del año pasado, cuando maltrató en público a la ciclista Fernanda Yapura con motivo de un homenaje en el Concejo a la deportista internacional que representa al país en Europa.

Ese hecho, repudiado por los vecinos y que nunca fue sancionado, paradójicamente sirvió para redactar las normas correctivas impulsadas con el concurso del Concejo a pleno a los fines de evitar atropellos, violencia verbal, daños emocionales al solo efecto de obtener intereses personales en perjuicio de terceros.

Al parecer los siete ediles pusieron en el banquillo de los acusados a los Galleguillo porque se “portan mal: blasfeman, son malcriados, irreverentes y políticamente incorrectos” para el resto.

La sanción llegó para los meses de diciembre y enero pasado, con la quita del 25 % de sus dietas por la falta de presentación del examen sobre su aptitud psicológica, según lo establece la resolución N°061/18 “los montos descontados serán destinados a instituciones de bien público”. Son algo así como 7 mil pesos.

Pero la gota que rebasó el vaso fue el descuento de marzo, de alrededor del 50%, es decir unos 14 mil pesos. Este porcentaje inquietó las aguas y las sesiones del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma.

“Ellos se burlaron de nosotros. Dicen que estamos locos, nos piden certificados del hospital Ragone y, como no los podemos presentar, nos descuentan cada vez más. Es discriminatorio para quienes son enfermos mentales y para nosotros. Solo porque pensamos distinto, porque somos oposición. Es una burla lo que están haciendo, nosotros estamos haciendo denuncias judiciales por este tema. Quieren hacer creer que nosotros somos los incorrectos, pero cuando Laspiur (Darío) se fue de boca con la señorita Yapura (Fernanda) delante de todos nadie lo sancionó”, explicó Guillermo Galleguillo a El Tribuno.

Consideró que los siete ediles actúan por mandato, y no por peso propio: “Certificado de aptitud psicológica es para los enfermos, no para gente que fue elegida por el voto popular. Sabemos que molestamos políticamente. Esto no va a quedar así”, considera el edil, prometiendo más capítulos a esta nueva historia escandalosa en el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma.

Por su parte, la presidenta del concejo, Sara Gerez, fue tajante con la situación: “Fueron sancionados porque tienen conductas violentas y agraviantes en la sesión. Por aquel incidente con la señorita Yapura, decidimos (incluidos los Galleguillo) entre los nueve ediles, en diciembre último, aprobar un reglamento de conducta para los ediles y personal del Concejo. Allí señalamos, que aquel que agravie deberá realizar sesiones psicológicas para mejorar su conducta dentro del recinto del Concejo Deliberante. Y para comprobar su normal desenvolvimiento debería presentar un certificado de salud mental. Caso contrario se le descontaría porcentajes de sus haberes. Eso hicimos”.