Indignación en Córdoba: Alumnos hicieron el saludo nazi en un colegio

Un verdadero escándalo pasó en un colegio de Santa Rosa de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Un grupo de chicos de sexto año se sacó una foto haciendo el saludo nazi dedicado a un curso de otra escuela. La imagen, además, tenía escrita la frase ‘heil Hitler‘.

La foto fue registrada en el patio del Instituto San Francisco de Asís de Córdoba, donde alumnos de 6° año le mandaron un saludo para ‘amigarse‘ a otro de una escuela de Villa General Belgrano, con el que tenían una enemistad.

De acuerdo a lo que averiguó TN, las autoridades de la escuela no estaban al tanto de la imagen, que se difundió en las redes sociales de uno de los estudiantes.

En la foto los chicos aparecen con la nueva ropa deportiva de la institución que van a usar en el ciclo lectivo 2019. ‘Estaban solos en el patio. No había autoridades en ese momento‘, comentó a TN el periodista cordobés Cristian Alegre. Según los responsables del colegio los estudiantes van a recibir algún tipo de sanción disciplinaria, de la cual aun no hay precisiones.

Fuente: TN