Defensa y Justicia le dejó servido el campeonato a Racing

Defensa y Justicia perdió este mediodía por 2 a 0 en su visita a Patronato de Paraná, que salió de la zona de descenso, y le dejó servido el título al líder Racing Club, que será campeón si vence a Tigre en Victoria en la próxima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Dos errores defensivos puntuales y graves en el segundo tiempo condenaron al "Halcón", que resignó su invicto en condición de visitante. Primero una insólita mano del defensor Rafael Delgado, que derivó en el penal convertido por Gabriel Carabajal, y luego una mala salida del arquero Ezequiel Unsaín, clave para que Germán Berterame anotara el segundo de cabeza.

Defensa estuvo lejos de desplegar su habitual buen fútbol en el maltratado campo de juego del estadio Presbítero Bartolomé Grella y sufrió una derrota que ya no le permite depender de sí para pelear por el sueño de coronarse campeón.

Con 51 puntos, deberá ganarle la próxima fecha de local a Unión de Santa Fe y esperar que Racing pierda puntos ante Tigre para llegar a la última fecha con posibilidades al Cilindro de Avellaneda.

Patronato, por su lado, sumó tres puntos vitales en la carrera por quedarse en Primera, ya que salió de la zona de descenso y ahora cuenta esa diferencia de tres sobre sus rivales directos, Belgrano de Córdoba y San Martín de San Juan, que ya perdieron en esta fecha.

El triunfo del "Patrón", además, obliga a San Martín de Tucumán a no perder esta noche como local ante Boca Juniors para no convertirse en el primer descendido de la temporada.

Un inicio atrasado por personas no permitidas en los bancos y con gente del club visitante en la platea fue la primera imagen de un partido que se mostraba vertiginoso y con dos estilos de juego distintos.

Patronato presionó muy arriba tratando de que Defensa no pueda salir jugando, acompañado de mucha más gente que fechas anteriores en las tribunas, que también generó un clima de intensidad y tensión desde el primer minuto.

El "Halcón" de Varela se hizo dueño de la pelota, y desplegó su idea de buen juego y tranquilidad, con mucha rapidez en rearmarse ante contraataques y jugando de lado a lado.

Del otro lado se encontró con un equipo local que mantuvo su presión y elaboró jugadas hasta el final del primer tiempo, con muy poca precisión y mucho nerviosismo en el último pase.

Patronato empezó el segundo tiempo encendido, mantuvo la presión e intentó generar mejores llegadas, lo que le permitió conseguir un penal a los 5 minutos tras una mano de Delgado, que Carabajal cambió por gol al esquinar su disparo sobre el palo derecho.

Con la ventaja, Defensa volvió a controlar la pelota, dominó el juego y arrinconó en su campo al local, que apostó a cerrar espacios y al pelotazo, esperando un milagro.

Sebastián Beccacece sumó dos jugadores ofensivos con Fernando Márquez y Alexis Castro y dejó la mitad de la cancha libre, para que Patronato se adueñase y pueda apostar a los contraataques, arma que le sirvió durante el torneo para marcar.

Si bien parecía querer buscar el empate, Defensa no supo romper la defensa local y el ambiente de nerviosismo también lo llevó a cometer varios errores cuando buscaban cerrar las jugadas.

A los 32 minutos, tras un lateral desde el sector derecho, con un taco Lautaro Geminiani habilitó a Gastón Gil Romero (adelantado), que tiró un centro y ante la mal salida de Unsaín, de flojo partido, Berterame saltó más que todos y cabeceó con el arco vacío para firmar el 2 a 0.

A partir de allí, Defensa fue adelante pero siempre con pocas ideas de destrabar el bloqueo del local, que a pesar de quedar con uno menos los últimos minutos siguió presionando y con un gran desgaste físico, buscó el tercero hasta el final.

Tras el pitazo final de Ariel Penel, discutido por los locales, el "Halcón" no pudo a pesar de tener más la pelota, en un partido con más faltas que tiros concretos al arco.

Más aliviado, Patronato viajará a Mendoza para jugar el sábado 30 frente a Godoy Cruz, mientras que Defensa buscará mantenerse en la pelea por el título cuando reciba el domingo 31 a Unión, mismo día y horario (a confirmar) que jugarán Tigre-Racing.