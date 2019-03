Ernesto Cardenal y el poder transformador que tiene la poesía

Israel Cinman es un consultor de organizaciones en desarrollo de capital humano muy vinculado con Salta, especializado en desarrollo de iniciativas y coaching de empresas. No es un "creyente" clásico, pero sí un "feligrés" comprometido con la "transformación permanente". En diciembre, en medio del caos y la violencia en que se sumerge el sandinismo, Israel visitó al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal en Managua. "El último revolucionario coherente con vida", lo define.

Ernesto Cardenal tiene 94 años, y una vida sorprendente. Nacido en un hogar de las clases acomodadas de Nicaragua, fue un joven poeta, fascinante y exitoso, hasta que un día tomó el camino de la contemplación mística, de la mano de Thomas Merton, escritor y monje trapense de la abadía de Getsemaní, Kentucky. A su lado, Cardenal se ordenó sacerdote casi a los cuarenta años de edad. Y también encontró su camino en la isla de Solentiname, en el lago de Nicaragua. "Solentiname fue un edén evangélico artístico", describe Israel al hablar de esa comunidad que representa "uno de los fenómenos culturales más formidables de América".

El escritor guatemalteco Augusto Monterroso testimonió: "En aquel tiempo Cardenal tenía 20 años y escribía poemas de amor a muchachas muy bellas tan espirituadas como él y de nombres luminosos, pero a las que él además idealizaba tanto que las muchachas probablemente terminaban por sentirse puros espíritus..." A Israel, Ernesto le confesó que "Dios se enamoró de mí". "Una vida muy parecida a la de San Agustín", dice.

La mística y la política

Merton y Cardenal compartieron la poesía, el misticismo y el compromiso social. Para ambos, las tres cosas forman parte de la misma trascendencia. El monje de Kentucky murió en 1968, el año del Mayo francés, la Primavera de Praga y la masacre de Tlatelolco, y del asesinato de Martin Luther King. El poeta nicaragense, en cambio, se convirtió en figura relevante del movimiento de la Teología de la Liberación, en los años setenta, y de la revolución sandinista que puso fin al despotismo de Anastasio Somoza.

"Fue ministro de Cultura del gobierno encabezado por Daniel Ortega, entre 1979 y 1987. Y ahí se destacan dos aspectos: en primer lugar, detectó que la pobreza en la Nicaragua de Somoza era el correlato del analfabetismo de las mujeres. Por eso trabajó a fondo en la alfabetización de todos, con logros revolucionarios", señala Israel quien destaca la muy prematura visión de Ernesto Cardenal sobre la violencia contra las mujeres, en su inolvidable "Oración por Marilyn Monroe".

Pero el poeta de Solentiname, el autor de salmos, fue figura destacada de una revolución, política y sangrienta, como todas las revoluciones, pero de perfil socialista, justamente en los tiempos del pontificado de Juan Pablo II. De la revolución sandinista participaron como ministros, además de Cardenal, otros sacerdotes católicos, Miguel d'Escoto y Edgar Parrales. Fernando Cardenal, jesuita, también formó parte de esa corriente. La Iglesia les exigió a los ministros que renunciaran y todos fueron suspendidos en el ministerio por Juan Pablo. "Allí se ve la profundidad del conflicto. Ernesto me dijo a mi que esa suspensión no le afectó, porque de ningún modo lo privó del misticismo". No hubiera podido.

La Teología de la Liberación produjo una crisis pastoral en la Iglesia. Muchos religiosos declinaron su compromiso religioso y llevaron al externo el compromiso político. Hay historias significativas: el carismático Carlos Mugica, los obispos Enrique Angelelli y Oscar Arnulfo Romero, todos asesinados, el teólogo Gustavo Gutiérrez, uno de los intelectuales más profundos de ese movimiento, y el obispo Helder Camara, hayan mostrado una capacidad muy especial de transitar por la cornisa de la política sin declinar la espiritualidad.

El poeta no se rinde

Ernesto Cardenal, aún hoy, enfrentado y perseguido por la "dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo", mantiene la poesía y la mística. "Es impresionante el vuelco que dio la revolución sandinista. Ernesto la ve como una enorme frustración, como una traición. Pero él sigue convencido de que una revolución es mucho más profunda que un cambio de régimen. Es el devenir de la condición humana. La contemplación de lo divino solo puede hacerse a través del rostro de Dios, que es el rostro humano", dice Israel.

"Yo no soy religioso, no soy un místico, sino un hombre de empresa. Muchas veces, durante mucho tiempo, creí que la Iglesia Católica era un lastre para América Latina -explica el consultor- hoy, estoy convencido de que la gran transformación de nuestra región puede venir de la fuerza de los procesos religiosos. En Córdoba, participo del acercamiento interreligioso de Comipaz donde se encuentran el Islam, el Catolicismo y el Judaísmo. Y no creo que pueda prescindirse hoy de la masividad del compromiso militante de los cultos evangelistas". Probablemente, el papa Francisco esté inspirado en similar certeza cuando canonizó a monseñor Romero, dispuso la beatificación de monseñor Angelelli, y devolvió el derecho a ejercer el ministerio a Cardenal, d'Escoto y Parrales.

Tal vez, la crisis tan profunda que atraviesa el cristianismo preludie un viraje en el que el poder y la ambición de muchos clérigos empiecen a ceder espacio al espíritu de una visión del mundo y una autopercepción de los seres humanos y la trascendencia que empezó a desarrollarse en Asia Menor hace más de tres mil años.

"Fui a verlo a Ernesto Cardenal para invitarlo a Córdoba con motivo del Congreso de la Lengua que se desarrollará a fin de mes. Allí hablarán el rey de España y Mario Vargas Llosa. Estamos convocando a un "contracongreso", en simultáneo, y queríamos contar con el poeta más importante de América Latina. La salud y los años no se lo permiten. Pero su vida contemplativa sigue intacta. ¿Quién olvida Epigramas? "Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido..." ¿Quién puede ignorar el Canto Cósmico, el amor del Universo y la imantación entre los seres humanos? ¿Quién puede desconocer al primer poeta científico, autor de El hidrógeno enamorado?", dice Israel. El visitante llevó al poeta el libro Locos de Dios, de Santiago Kovadloff. Cardenal, que releía El Aleph, de Jorge Luis Borges, le pidió que le consiga las cartas que intercambiaron Thomas Merton y Victoria Ocampo.

Nicaragua sufre hoy la enorme frustración de una revolución trunca. El líder que en 1979 logró derrocar a Somoza, empalagado del poder y dinero, fue transformándose en un dictador muy parecido a aquel, incapaz de hacer desarrollar el inmenso potencial de la bella Nicaragua y, también, alguien que dejó de lado los valores éticos más básicos del socialismo.

Hoy, Cardenal es un perseguido, aunque sabe que no se atreverán a matarlo. "La historia, seguramente, va a poner a cada cual en el sitial que le corresponde", asegura Cinman.

Oración por Marilyn Monroe

Señor recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe aunque ése no era su verdadero nombre (pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar) y ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje sin su Agente de Prensa sin fotógrafos y sin firmar autógrafos sola como un astronauta frente a la noche espacial.

Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia (según cuenta el Time) ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también más que eso... Las cabezas son los admiradores, es claro (la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz). Pero el templo no son los estudios de la 20 th Century-Fox. El templo de mármol y oro- es el templo de su cuerpo en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano expulsando a los mercaderes de la 20 th Century-Fox que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor en este mundo contaminado de pecados y radioactividad. Tú no culparás tan sólo a una empleadita de tienda.

Que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine. Y su sueño fue realidad. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos -el de nuestras propias vidas- Y era un script absurdo.

Perdónala Señor y perdónanos a nosotros por nuestra 20 th Century. Por esta Colosal Super-Producción en que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes para la tristeza de no ser santos se le recomendó el psicoanálisis.

La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono.

Y los detectives no supieron a quién iba a llamar.

Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan sólo la voz de un disco que le dice: WRONG NUMBER.

O como alguien que herido por los gangsters alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó (y tal vez no era nadie o era Alguien cuyo número no está en el Directorio de Los Ángeles contesta Tú el te léfono!