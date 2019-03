Marcharon pidiendo justicia para Zulma, víctima del tránsito

El jueves de la semana pasada se llevó a cabo la primera marcha por pedido de justicia para Zulma Fernández, una mujer de 46 años que fue arrollada por un conductor que se dio a la fuga.

La marcha contó con una importante participación de amigos, vecinos y familiares de la víctima, quienes se movilizaron alrededor de la plaza central de la ciudad de General Güemes.

El hecho ocurrió el pasado sábado 9 alrededor de las 20.30, cuando Zulma se desplazaba por calle Dominga Pauna en barrio El Cruce, empujando un carrito con plantines y flores que había llevado a la feria del barrio Santa Teresita para su comercialización, junto a su hijo de 18 años.

Sorpresivamente, apareció un vehículo Renault 19 color azul a gran velocidad, que prácticamente, de acuerdo a los testigos, embistió y pasó por encima del cuerpo de la mujer. El conductor, sin disminuir su marcha, continuó su peligroso desplazamiento por calles de barrios cercanos.

Zulma fue trasladada de urgencia al hospital San Bernardo, falleciendo antes de poder ser asistida.

La marcha se detuvo por algunos minutos frente a la Fiscalía Penal, donde los integrantes expresaron su malestar con la fiscal Verónica Simensen de Bielke, por la falta de información de los avances de la causa. “Estamos destrozados por lo que le pasó a mi sobrina, murió tirada en el suelo como si fuera un perro, era una mujer muy buena y muy querida, le pedimos a la fiscal que no libere a la persona detenida y haga justicia. Por favor, que haya justicia para Zulma”, manifestó Francisca Cardozo, tía de la víctima. Dos horas después del trágico accidente, personal de la Brigada de Investigaciones, a cargo de la comisario Hilda Urmilla Gómez, logró la detención del único sospechoso en su vivienda de El Bordo. “Contamos con muchos testigos que nos llevaron a la detención del único sospechado. Esta persona niega los hechos pero ya se realizaron las pericias en su automóvil y se tomaron las declaraciones a varios testigos, todo quedó en manos de la Justicia para que determine su culpabilidad. Por nuestra parte seguimos trabajando en la búsqueda de más pruebas que lo puedan incriminar”, manifestó la jefa de la Brigada.

“Ella era mi segunda mamá y ya no la tengo, no merecía una muerte así, exigimos que el responsable permanezca detenido y no lo liberen, debe pagar por todo el dolor que generó, por eso marchamos, para que haya justicia por mi tía Zulma”, enfatizó Abigail Fernández.

Según los testigos, el conductor del Renault 19, por estar bajo los efectos del alcohol, colisionó con al menos cuatro automóviles estacionados en barrio Naranjito, uno de los propietarios de esos vehículos lo persiguió en una moto y pudo ver cuando arrolló a Zulma Fernández.

El dueño de taller mecánico lo tenía como cliente, cuando pasó frente a su casa por poco colisiona a su hijo que se encontraba en la vereda. “Conducía como un loco, se subió a la vereda y casi atropella a mi hijo y a un amigo, por atrás lo venía persiguiendo una moto, yo intenté hacer lo mismo pero lo perdí. Como es cliente del taller lo reconocimos al instante”, informó David Orquera, principal testigo en la causa.

La marcha por Zulma también se manifestó frente a la comisaría.