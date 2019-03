Vecinos se quejan de falta de conectividad

La falta de una adecuada comunicación móvil en Campo Quijano no es por culpa de la escasez de antenas en funcionamiento en el radio urbano. Es por la insuficiente inversión de las compañías telefónicas para mejorar los sistemas de telecomunicaciones.

Desde hace años en esta comunidad marcada por el turismo, a escasos kilómetros de la capital provincial, tratar de comunicarse por celular es una verdadera odisea. No importa el tipo de compañía. La dificultad está omnipresente. Apenas los vecinos se comunican comienza a fallar la conexión.

No faltan antenas

En un primer momento se pensó que la falla determinante tenía su origen en la falta de antenas en la zona. Pero el sistema radioeléctrico es compensado entre las empresas dedicadas a la telefonía móvil. Mientras el usuario marca en su celular un número, la antena recibe la señal, la procesa y la envía a los nodos, que no son otra cosa que aparatos técnicos intermedios, desde donde la llamada pasa a una nueva antena a la que está conectada el destinatario. Si una compañía no tiene antena en una zona deriva en otra existente.

¿Pero qué pasa si los equipos intermedios no son los adecuados para contener tantas líneas de teléfonos en funcionamiento? La red no funciona como corresponde, y los primeros en buscar respuestas a esta ineficiente comunicación son los usuarios. ¿Faltan antenas? ¿Por qué no autorizan a instalar más antenas?, son algunos de los interrogantes de los vecinos que no pueden comunicarse ni siquiera al sistema de emergencias 911 para pedir auxilio.

"Algunas ni siquiera tienen señal"

"Hemos enviado pedidos a las empresa instaladas en Quijano para que mejoren sus equipos. Es evidente la falta de inversión en la red utilizada en esta zona. Estamos muy atrasados en este sentido. Lamentablemente, es imperioso actualmente estar comunicados de forma constante. Funcionan algunas compañías y otras ni siquiera tienen señal", detalló Manuel Cornejo, intendente de Campo Quijano.

Este pueblo, distante a 30 kilómetros de Salta capital y principal vía de comunicación hacia la puna salteña, sufre la falta de conectividad con el mundo. Es el mismo lugar en donde el presidente Mauricio Macri, el año pasado, en la inauguración de una obra de riego para el sector tabacalero, dijo: "La Argentina estará mejor conectada con el mundo".

Solo para la puna

El jefe comunal de Campo Quijano señaló que las empresas continúan instalando antenas para la red que funciona en la puna salteña, provocando el aumento del funcionamiento de dispositivos móviles, pero sin mejorar los equipos técnicos que permitan una mayor eficiencia de la conectividad global.

Un importante estudio a nivel nacional publicado en medios porteños indica cómo, a medida que pasan los años, se incrementa el uso de smartphones, equipos que deben convivir con el mismo espectro radioeléctrico de hace 14 años.

A diferencia de los celulares antiguos, los actuales consumen mucha más capacidad debido a sus prestaciones y a que ahora las llamadas son más largas y el intercambio de imágenes cotidiano.