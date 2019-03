Beckham quiere que Messi y Cristiano sean compañeros

El histórico exmediocampista inglés David Beckham ve cada vez más cerca la posibilidad de comenzar a formar parte de la MLS con su nueva franquicia el Inter Miami FC. Es por eso que algunos medios locales comenzaron a consultarle sobre los posibles fichajes que tendría el club, a lo que el británico lanzó una sorpresiva respuesta.

Mucho se habló de la posibilidad de que el exreferente de la selección inglesa pudiera juntar en un mismo equipo a los dos mejores jugadores que tiene el fútbol mundial hace más de 10 años: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El copropietario y presidente del nuevo club de la ciudad no descartó la posibilidad de contar con ambas estrellas de cara a futuro. Sin embargo, consideró que aún están transitando un presente fantástico en sus respectivas instituciones.

“Todos tienen su lista de deseos, ¡Todos los tienen! Pero si miras la forma en que Leo y Cristiano siguen jugando, incluso en lo que piensas que es la etapa posterior de sus carreras, no veo que termine para ellos”, reconoció el ex futbolista inglés sobre los astros de 31 y 34 años, respectivamente.

“Están jugando a un nivel tan alto que es difícil verlos salir de los clubes en los que están. Pero ya veremos. Nunca se sabe qué puede pasar en el fútbol”, advirtió David Beckham, quien sueña con hacer debutar a su equipo en La Major League Soccer de Estados Unidos.