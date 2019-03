Día D para definir si el clásico se juega con ambas hinchadas

En esta semana no se habla de otra cosa que no sea el clásico por la permanencia entre Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana, que se enfrentarán este domingo en el Gigante del Norte.

La seguridad es el principal factor para este partido tan trascendental, y desde la dirigencia del albo ya habían anunciado la decisión de jugar solamente con público local.

La dirigencia de Juventud pegó el grito en el cielo y también hizo conocer su postura de jugar con su gente en la Vicente López.

La Policía de Salta también entró en la disyuntiva, ya que es el organismo de seguridad el que tiene que elevar una nota al Consejo Federal si se juega o no con público visitante.

Anoche hubo una reunión entre la dirigencia de Gimnasia y Tiro con la Policía de Salta pero no hubo acuerdo. La decisión pasará a manos del Ministerio de Seguridad, que definirá si es viable jugar en el estadio de Gimnasia y Tiro con las dos hinchadas sabiendo que hay un descenso de por medio, y la preocupación de todos los vecinos de la zona de la Vicente López y sus alrededores.

Juan Carlos Ibire, presidente de la subcomisión de fútbol de Gimnasia y Tiro, mantiene firme la postura del club de jugar solo con su gente.

“Nosotros vamos a ampliar la nota que presentamos ante la Policía de Salta. Nosotros tomamos la decisión, como club, de jugar con hinchada local por cuestiones de seguridad. Ahora esa decisión nuestra tiene que estar avalada por la Policía, pero ellos también tienen la postura de garantizar la seguridad para jugar con hinchada visitante”, sostuvo Ibire, quien además agregó: “Ahora el Ministerio de Seguridad tiene que decidir, si ellos dicen que se juega con público visitante, nosotros nos vamos aferrar al reglamente y solo le otorgaremos el treinta por ciento de la capacidad del estadio”.

Esto significaría que de permitirse el ingreso de público de Juventud, se pondrían a la venta 2 mil entradas y se ubicarían en la tribuna que da a las instalaciones de Gimnasia.

Por otro lado, el dirigente millonario también se refirió a las declaraciones radiales que hizo el vocal primero de Juventud, Gabriel Lazarte, que tildó de “cagones” y “maricas”,a los dirigentes del albo.

“Esa es una declaración típica de barrabrava, lo único que hace es demagogia con su hinchada”, sostuvo Ibire.

Serían 400 los efectivos

Desde la Policía de Salta manifestaron que están en condiciones de brindar la seguridad en el clásico con las dos hinchadas en el Gigante del Norte. De concretarse la decisión de jugar tanto con hinchas de Gimnasia y Tiro como de Juventud Antoniana serían 400 los efectivos afectados al operativo de seguridad.

Esta tarde el Ministerio de Seguridad anunciará si se juega o no con ambas parcialidades, e inmediatamente se elevará una nota al Consejo Federal..

Cabe destacar que hay un malestar generalizado por los vecinos de las calles adyacentes al estadio Gigante del Norte que temen por la seguridad de sus viviendas y vehículos, teniendo en cuenta lo que se jugará el domingo.