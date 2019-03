El arco de la Selección de Scaloni tiene un traje de Armani

De no mediar alguna gran sorpresa, Franco Armani será el arquero de la Selección argentina este viernes a las 17, cuando se produzca el regreso de Lionel Messi frente a Venezuela en el Wanda Metropolitano de Madrid.

Hasta acá Scaloni ha variado a sus arqueros en los seis partidos que dirigió. En el debut con Guatemala atajó Gerónimo Rulli, mientras que justamente Armani se puso los guantes frente a Colombia. El hombre de River era el apuntado para seguir, pero por compromisos en la Libertadores no fue a los amistosos con Irak y Brasil, donde atajó Chiquito Romero. Mientras que en los últimos dos partidos ante México, Marchesín ocupó el arco en el primero y Rulli y Gazzaniga actuaron en el segundo.

Ahora el campeón de América y quien fue el arquero ante Nigeria y Francia en el Mundial de Rusia les gana la pulseada a Marchesín y a Esteban Andrada y Juan Musso, quienes disfrutan de su primera convocatoria a la Selección. Será el cuarto partido del “1” de River en la Selección.

Pero lo cierto, además, es que Messi completó ayer el segundo entrenamiento de la semana en su regreso al seleccionado argentino, que se prepara para el amistoso del próximo viernes ante Venezuela, mientras se perfila el posible equipo.

La probable formación, a falta de tres días para el partido ante Venezuela en el Wanda Metropolitano de Madrid, será con: Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Juan Foyth o Gabriel Mercado y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Messi, Manuel Lanzini o Paulo Dybala, Di María y Lautaro Martínez.

Messi, según consignó la agencia española EFE, participó de los trabajos físicos y tácticos bajo la orden del entrenador Lionel Scaloni en el predio de Real Madrid, pero no participó del fútbol reducido con dos equipos de ocho jugadores.

El crack rosarino observó ese trabajo junto con el volante de Atlanta United de Estados Unidos Gonzalo “Pity” Martínez, sentado sobre una pelota en el césped.