Central Norte quiere hacer la diferencia ante Peñarol

El Gigante del Norte será el escenario de un partido con muchos condimentos esta tarde, desde las 17, entre Central Norte y Atlético Peñarol, por la sexta fecha de la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

Atrás quedó el primer cruce por la primera fecha cuando el cuervo goleó 4 a 0 al mirasol pero que finalmente, tras una denuncia de Peñarol por la mala inclusión del paraguayo Ronaldo Martínez, el Tribunal de Penas decidió quitarle esos tres puntos al azabache. Aún así, con tres puntos menos, es el líder de la zona.

Para este encuentro el técnico de Central, Ezequiel Medrán, podrá lo mejor, ya que cuenta con todos los jugadores recuperados. El ingreso de Patricio Krupoviesa será la novedad más saliente en el once titular del cuervo, ya que el marcador central tucumano se lesionó justamente en la primera fecha frente a Peñarol, y después de cinco partidos reaparecerá en el equipo.

En el ataque, Fabricio “La Perla” Reyes ya es una fija y la duda del entrenador pasa por quién acompañará al oriundo de Luis Burela: Ronaldo Martínez y Diego “Nivi” Núñez luchan por un lugar entre los once.

La premisa del cuervo, además de ganar, será recuperar la memoria en cuanto al juego y la productividad durante los noventa minutos.

En los últimos partidos el hincha se fue un tanto preocupado, pero también con la confianza de volver a la cancha si el equipo demuestra todo su potencial.

Enfrente estará el sorprendente Peñarol, que solamente perdió en el debut frente al cuervo pero luego sumó dos victorias y dos empates, para quedar expectante en la tabla de posiciones, y con la motivación de saber que si da el batacazo esta tarde ante Central Norte quedará como único puntero de la zona.

Entre los conocidos del equipo mirasol estará Carlos Fretes, quien vistió por muchos años la camiseta de Central Norte y hoy le tocará enfrentar a su exequipo.

Este plantel mirasol, con muchas limitaciones ya que muchos de sus jugadores trabajan además de entrenar, va por más para soñar con una histórica clasificación.

La gente también jugará su partido en el Gigante del Norte, que promete lucir un lindo marco tanto por los hinchas cuervos como por la gran barriada de Villa Belgrano, que está a pocas cuadras del estadio. Cabe destacar que en el encuentro de esta tarde se conocerá al nuevo puntero en soledad de la zona 3.

Las entradas

Desde las 12 se habilitarán las boleterías en el Gigante del Norte. Los precios son los siguientes: generales $200, plateas $300, damas, jubilados y menores $100. Los socios con la cuota al día pagarán $150 y tendrán acceso a cualquier sector del estadio.

Los equipos:

C. NORTE - PEÑAROL

M. Pegini - A. Valle

P. Figueroa - F. Zapiola

F. Rodríguez - C. Fretes

P. Krupoviesa - P. Dattilo

E. Buruchaga - C. Garnica

M. Valsagna - D. Galván

O. Young - M. Mogro

M. Iglesias - A. Burgos

L. Quiroz - S. Mogro

R. Martínez - A. Gallo

F. Reyes - M. Nieva

DT: E. Medrán - DT: D. Burgos



Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Cristian Yareco

Hora de inicio: 17