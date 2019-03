Caruso: "El fútbol es ingrato, no merecimos perder"

Ricardo Caruso Lombardi ostuvo que su equipo no mereció perder ante Lanús, 1-2 y tras lamentar las oportunidades para marcar que desperdiciaron los jugadores sostuvo que "a veces, el fútbol es muy ingrato".

"No se puede creer la oportunidades que generamos para hacer goles y no las pudimos concretar", señaló el técnico que debutó esta noche y no pudo cambiar la historia pese al entusiasmo que había generado su llegada entre los hinchas de San Martín.

Según el DT, "a los jugadores no les podemos pedir más, hicieron todo bien pero nos faltó suerte a la hora de convertir en el arco de Lanús".

Si bien las chances para mantener la categoría son mínimas, Lombardi señaló que "estamos vivos y no vamos a bajar los brazos".

"Los jugadores se mostraron nerviosos pero no desilusionados", indicó el entrenador, quien ordenó reducir las dimensiones del campo de juego en un intenso por beneficiar el rendimiento de su equipo.