Seis organizaciones en un concurso por alimentos

Construir un comedor o generar espacios donde los niños, ancianos y jóvenes con pocas posibilidades de crecimiento cuenten con el apoyo para no darse por vencidos. Esos son algunos de los sueños que algunas organizaciones no gubernamentales persiguen no solo en Salta sino en todo el país.

Pero para poder cumplir cualquier sueño se requiere de fondos, que pese a la cooperación y donación de los que se acercan a alguna causa, no son suficientes. En la actualidad existen concursos nacionales que permiten acceder a cantidades representativas de dinero para lograr una obra de una sola vez, sin frenos ni esperas.

Uno de estas convocatorias es la que lleva adelante Carrefour Solidario, que desde su página web invita a las organizaciones de la sociedad civil del país, que se encuentren legalmente inscriptas, a presentar proyectos relacionados con la alimentación.

“A través de esta iniciativa, buscamos apoyar a las organizaciones sociales que trabajan en temas relacionados con la alimentación y nutrición con la misión de mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad”, se expresa desde la página oficial.

La participación de las organizaciones puede ser presentada por las mismas o por cualquier persona que conozca sobre sus actividades.

Poco tiempo

Este año se concreta la tercer convocatoria y las categorías son alimentación, equipamiento, oficios sobre alimentación, programas alimenticios, programas educativos y proyectos innovadores

Este año, las personas podrán votar a las organizaciones participantes hasta el 15 de marzo, mientras que el anunció de los ganadores será el 25 del mismo mes.

Carrefour Solidario cuenta con 6 millones de pesos para repartir entre las organizaciones que ganen con el mayor número de votos, que se abona en un depósito bancario en euros, y este años Salta ya tiene participando seis entidades.

Pata pila

La organización Pata Pila propone brindar un abordaje integral para la recuperación de niños en estado de desnutrición en Salta y Mendoza y formar a las madres como principales agentes de salud y cuidado de sus hijos. El monto del proyecto es de $2 millones.

Para ello impulsan poner en marcha un plan de fortalecimiento del cuidado de la primera infancia y promoción de las situaciones más vulneradas de cada familia, a través de un acompañamiento semanal comunitario y personalizado por parte de un equipo interdisciplinario. El proyecto tiene como objetivo prevenir y evitar los acontecimientos que impiden un óptimo crecimiento y desarrollo tempranos desde la gestación hasta los primeros cinco años de vida en los niños.

Hope

La fundación Hope necesita $1.064.000. En la defensa de su proyecto, la entidad recuerda que cuando un niño padece cáncer, la buena alimentación se vuelve más importante, no solo implica el crecimiento corporal del niño, sino también enfrentar los efectos secundarios de la enfermedad y posiblemente los efectos colaterales del tratamiento oncológico, como por ejemplo la desnutrición.

En la presentación de su proyecto, la fundación destacó que cuentan con un equipo multidisciplinario capaz de abordar la problemática de cada niño y sus familias, conformado por una nutricionista, asistentes sociales, psicopedagogas y psicólogo.

Como y aprendo

El proyecto “Como y aprendo” en Fe y Alegría, Embarcación, requiere de $1.874.461. Apuntan a la asistencia alimentaria y educación. Buscan en lo inmediato subsanar el déficit alimentario que padecen los alumnos que asisten al Centro Educativo de Fe y Alegría Nº 8176 de la localidad de Embarcación.

Promueven las condiciones necesarias para su desarrollo integral. “Nuestro objetivo es atender la situación de estos hogares que se encuentran en un grado de exclusión y vulnerabilidad social, mediante el empoderamiento de las familias y la comunidad, identificando las necesidades y desempeñando tareas de monitoreo de las acciones que se implementarán a través de programas de reinserción social, seguridad alimentaria y fortalecimiento de las economías sociales”, expresan en su fundamentación.

Nutri Tuna

Esta iniciativa necesita $2 millones. Nutri Tuna es un proyecto de la fundación delAlto que contribuye a la salud nutricional de personas con riesgos de diabetes y obesidad mediante la producción ecoeficiente de polvo de nopal, un ingrediente no tradicional que permite incorporar fibra alimentaria de excelente calidad en productos alimenticios. Este proyecto aborda la sustentabilidad en todo el proceso de la producción. Mediante la reforestación pone freno a la degradación del suelo causado por la sequía; vincula a las comunidades indígenas y criollas directamente con su hábitat natural.

Valiéndose de sus conocimientos ancestrales, estos grupos ponen a funcionar el motor del desarrollo local, mejorando la economía de pequeños productores y empoderar a las mujeres, sin moverse de su territorio y haciendo lo que más les gusta.

Unir

El proyecto de la Fundación Unir se concretaría en la escuelita rural No. 588 María Valdiviezo ubicada en Chicoana y espera poder construir una granja orgánica en la cuál se duplicará la huerta actual, se construiría un invernadero, una conejera y una chanchera para mejorar la alimentación de los chicos que asisten a esta escuelita. Además, de capacitar en estos trabajos rurales para que puedan tener una opción de trabajo a futuro. Necesitan $1.617.000

Uniendo caminos

Esta iniciativa denominada Uniendo caminos en Las Tablitas fue presentada por la fundación Vivir. Aspiran a conseguir $1.996.000. Quieren aplicar un plan en la localidad de Apolinario Saravia, debido al alto porcentaje de familias desempleadas.