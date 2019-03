Infractores podrán pagar sus multas con trabajo social

Conductores viales de la ciudad de General Güemes, a partir de este año, cuentan con la posibilidad de pagar sus infracciones de tránsito con trabajo social.

Esta posibilidad surge a partir de un proyecto elaborado por la doctora Débora Ramírez, actual jueza de Faltas, quien, atenta a los problemas económicos que genera el pago de una multa en algunos hogares de escasos recursos, consideró la posibilidad de que esa multa sea saldada con trabajo social.

“Elaborar el proyecto me llevó un tiempo considerable, intenté cubrir todas las posibilidades y que sea lo más equitativo posible, lo pusimos en vigencia a principios de este año y lo estuvimos monitoreando para saber si necesita correcciones, por suerte hasta ahora todo bien y muchas familias se vieron beneficiadas”, explicó la doctora Ramírez.

Requisitos para acceder

Esta forma de pago cuenta con algunos requisitos: está destinada a personas que acrediten su insolvencia económica. “Los infractores con poder adquisitivo deben abonar la multa en efectivo, en cambio aquellos que no cuenten con los medios económicos para abonar el importe de la infracción, podrán solicitar el pago con servicios; el interesado debe solicitarla, no se trata de una imposición”, dijo.

“Una vez que se hace la solicitud deben cumplir con varios requisitos como ser mayor de edad, los menores no pueden realizar tareas laborales, no haber cometido una falta grave como conducir en estado de ebriedad o haber protagonizado un accidente con lesionados, este beneficio es para faltas menores que en definitiva son las más comunes, como no usar casco, no portar papeles del vehículo, no portar el carnet o no usar cinturón de seguridad, entre otros”, informó la Jueza de Faltas.

Los montos por estas infracciones son bastante onerosos, recuperar una moto secuestrada o cumplir con el pago de la multa puede ser casi imposible para algunas familias.

“Si todo está bien en cuanto a los requisitos, entonces dictaminamos una cantidad de días de trabajo comunitario, lo cual dependerá de la gravedad de la falta cometida”, continuó la jueza y agregó: “Las personas son incorporadas a las áreas de Medio Ambiente o Acción Social del municipio, formando parte de los grupos de trabajo, allí quedarán a cargo de los jefes de las distintas áreas, quienes serán los encargados de hacer cumplir el compromiso asumido por el infractor. De no completar los días de trabajo asignados deberán pagar la multa, ya que ésta solo quedará saldada cuando desde las áreas mencionadas envíen un informe con los días cumplidos”.

Una buena medida

Muchas personas ya hicieron uso de este beneficio, que además de trabajar para la sociedad, les brinda la oportunidad de reflexionar sobre la infracción cometida, mientras realizaban alguna tarea de limpieza de calle o plaza.

