Albos y santos ya definieron un descenso por el Anual

El clásico entre Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana está a la vuelta de la esquina y la ansiedad de los hinchas también se ve reflejada en cada uno de ellos.

Este domingo en el Gigante del Norte se juegan mucho más que tres puntos, se juegan el futuro en el Federal A, ya que uno de ellos perderá la categoría por los resultados que se dieron durante la semana.

Si bien este encuentro no tiene comparación por las cosas que hay en juego, ya hubo un antecedente entre albos y santos por la permanencia.

Tras una mala campaña de ambos en el Torneo Anual, un 28 de octubre del 2006 Gimnasia y Juventud se enfrentaron en el estadio Miguel Pascual Soler, para disputar un desempate por el descenso al Torneo Anual B.

El encuentro finalizó 1 a 1, Emiliano Cantero había puesto en ventaja al antoniano, mientras que Fabio Giménez marcó el empate definitivo.

En la tanda de penales, el santo se impuso por 5 a 4 y condenó a Gimnasia a jugar una temporada en el Anual B, que luego terminaría adjudicándose.

Justamente, uno de los jugadores sobrevivientes del actual plantel de Gimnasia y que estuvo presente en ese partido es Fabio Giménez, quien seguramente será titular el domingo frente a Juventud Antoniana.

Otro de los jugadores que recordó aquel clásico por la permanencia en el Anual es Marco Navarro, actual jugador de San Antonio. “Nosotros éramos chicos, estabamos con ese clima de temor, de bronca, de adrenalina. queríamos dejar a Juventud en el Anual. Me imagino que ahora en el Federal A deben estar pasando lo mismo, obviamente preocupados, ojalá que simplemente hagan un buen partido y se puedan quedar en la categoría. Entre lo que hicimos nosotros hay una diferencia enorme con el Federal A, la gente en todo Salta estará pendiente ahora del partido, en el Anual eran más que nada los dirigentes. Me imagino que para los muchachos será mucho más difícil”, sostuvo Navarro, quien además agregó: “A Juventud le deseo lo mejor, ojalá que pueda ganar, un partido hermoso para ir a ver, espero que ganen los muchachos para que Juventud siga creyendo, creo que la dirigencia de hora tiene las ganas de hacer las cosas bien. Se merece quedar en el Federal A”.

Lo cierto es que si bien no hay comparación, cada uno de los jugadores que integraron ambos planteles, sufrieron y vivieron momentos de angustia en aquel encuentro.

Finalmente en aquella oportunidad, el santo terminó festejando la salvación de no descender al Torneo Anual B.

Este domingo puede haber un desenlace parecido, aunque Juventud ganando el clásico ante Gimnasia forzará al menos un partido desempate con el albo o también se podrían sumar Deportivo Roca y San Martín de Formosa.



Comune fue la figura

En la tanda de penales, Jorge Comune le atajó un penal a Emanuel “Colo” Torres y convirtió el suyo. El Gato fue el héroe antoniano para mandar al albo a disputar el Torneo Anual B que terminaría luego ganando y luego se quedaría con el título del Torneo Anual.