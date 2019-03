Vuelven a usar el sector de un colegio como "aguantadero"

Indignación. Es lo que sintió la directora Zaira Arroz, de la escuela de comercio 5.082 "Dr Adolfo Gemes", cuando llegó el martes al establecimiento y se dio con la desagradable postal. Otra vez malvivientes ingresaron a la vieja construcción deshabitada ubicada al fondo del patio del colegio, que da a la avenida Bicentenario de la Batalla de Salta, en pleno Paseo Gemes. La usan como "aguantadero", para drogarse, acoholizarse y tener sexo.

El comercial comparte edificio con el ex colegio Nacional y hasta ahora continúa en litigio por dicha construcción, que hace varios años levantó un carro sandwichero de la zona. Por este motivo la directora, y por ende el Ministerio de Educación, no pueden recuperar y refaccionar el lugar para uso institucional, porque no saben cómo se va a resolver judicialmente.

En agosto pasado Arroz denunció ante la comisaría primera que había okupas en el colegio, que esperaban que alumnos y docentes se vayan y a la medianoche ingresaban a la vieja casona por el costado del jardín de la Cámara de Turismo. Incluso en aquel momento se le pidió a los responsables de la entidad que cercaran bien su terreno para evitar el ingreso de personas extrañas al lugar. Al parecer, nada se hizo.

"El lunes por la noche otra vez entraron, rompieron la placa que habíamos puesto en las ventanas, había residuos tirados, hay piedras grandes que aparentemente las usaron para hacer pie, todo un desastre otra vez", describió la directora Arroz, quien contó además que el fin de semana entraron a robar al ex-Nacional.

La directiva volvió a insistir en que a unas cuadras está la comisaría primera, y recordó que en agosto pasado los mismos efectivos policiales, curiosamente, le habían sugerido que las docentes se debían organizar para ir a distintas horas en la madrugada hasta el colegio si querían dar con los usurpadores, y luego llamar al 911. "Somos todas mujeres, no podemos venir en medio de la madrugada para arriesgar nuestras vidas", repitió Arroz.

Nuevamente solicitó al Ministerio de Seguridad que se preserve la integridad de una institución educativa declarada patrimonio de la provincia, y a la Justicia salteña, o quien corresponda, que se defina el litigio para poder reacondicionar el espacio de una buena vez.

En el colegio la alerta de los okupas se encendió después de las vacaciones de invierno del año pasado, por la cantidad de basura que constantemente aparecía en el patio. Pero como estaban las ventanas cerradas de la vieja casa las docentes no se daban cuenta.

Después descubrieron el "aguantadero", había colchones, mucha ropa, preservativos, botellas con pegamento, cajas tetra brik de vinos, sillas del colegio y hasta comida. Entonces, la escuela tuvo que pagar 1.500 pesos para hacer desocupar y limpiar el sitio.