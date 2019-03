Gariano será el árbitro, solo falta definir si habrá visitantes

En manos del Consejo Federal quedó la decisión final sobre si el clásico del próximo domingo entre Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana se disputará con hinchas visitantes en el Gigante del Norte. Los dirigentes del club albo tomaron la determinaron, por ser locales, de programar este partido sin la presencia de parciales visitantes, pero desde la Secretaría de Seguridad de la Provincia ofrecieron todas las garantías para que este encuentro se lleve a cabo con ambas hinchadas.

Para anoche, o más tardar hoy, se espera la resolución del Consejo Federal, por lo que el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero hablo con El Tribuno del tema: “El club organizador, en este caso Gimnasia y Tiro, formalizó recién hoy (ayer) al mediodía que solicita jugar el día domingo a las 4 de la tarde, en su cancha, manifestando su voluntad de jugar sin hinchada visitante. No es una potestad exclusiva del club decidir si juegan con o sin hinchas visitante. El club manifiesta su voluntad por los motivos que sean”.

Luego el funcionario explicó: “Formalizada esa voluntad a través de la nota, nosotros como Ministerio de Seguridad nos tenemos que expedir frente al Consejo Federal por la seguridad en el fútbol, sobre si consideramos que estamos en condiciones de brindar el servicio de seguridad o no, con ambas hinchadas y en esa cancha. Nosotros ya hemos formalizamos nuestra postura y le hemos manifestado como Ministerio de Seguridad al Consejo Federal que, efectivamente, estamos en condiciones de brindar el operativo de seguridad para ese partido en esa cancha con ambas hinchadas, en la proporción que prevé el reglamento, que le da la posibilidad al club local de limitar la cantidad de entradas para los hinchas visitantes hasta un monto no menor del 30% de las tribunas populares. Por lo que ahora el Consejo Federal se expedirá si se juega o no con hinchas visitantes”.

Dirigirá Carlos Gariano

Carlos Gariano, de Santa Fe, fue designado ayer como árbitro del clásico entre albos y santos, que se jugará el domingo, en el estadio millonario.