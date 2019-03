Prat-Gay “liquidó” a Macri y a Marcos Peña, y tildó de “diabólico” el plan del FMI

Alfonso Prat-Gay fue vetado como candidato a gobernador de Tucumán por orden de Marcos Peña. Y por primera vez reveló que en las primeras semanas del mandato de Cambiemos el jefe de Gabinete bloqueó un “gran acuerdo” que el equipo económico tenía planeado sellar con la oposición, gremios y empresarios.

La negativa del ministro coordinador se debió a su convicción de que el presidente Mauricio Macri “no podía compartir poder” en ese momento, señaló Prat-Gay. “En el inicio de nuestro programa económico faltó un gran acuerdo nacional. Es algo que varios candidatos opositores ahora piden. Era algo clave en nuestra estrategia, íbamos a convocarlo para la tercera semana de enero. Pero Marcos Peña a mitad de camino me dice que el acuerdo no se iba a hacer porque el Presidente no podía compartir el poder en este momento en el que el poder que tiene es máximo”, narró Prat-Gay. Y agregó: “Eso dificultó muchas cosas en el arranque”.

Prat-Gay además dijo que los problemas económicos actuales se deben a la falta de confianza de la población hacia el presidente Macri. “Desde septiembre el Banco Central no emite nada y estamos en superávit fiscal, entonces ¿por qué la inflación sigue tan alta? La receta ortodoxa dice que el principal factor de la inflación era la financiación monetaria del déficit fiscal. Hoy no hay déficit ni emisión y sigue habiendo inflación. No necesariamente estamos condenados a que cada peso emitido se transforme en emisión. Es un fenómeno mucho más complejo, depende de la confianza y de las expectativas”, comentó Prat-Gay.

Y añadió: “Yo prefiero el desarrollo antes que el ajuste. Los programas del Fondo suelen ser de ajuste, no de desarrollo. Llevamos ya seis meses del acuerdo con el FMI y las premisas giran en torno a que no hay que gastar más de lo que el Estado tiene y a que el Banco Central no tiene que financiar al Tesoro. Pero la inflación sigue alta”.

El exfuncionario cree que el esquema de requisitos impuestos por el FMI es “bastante diabólico”. “El Fondo le prohíbe al Banco Central vender o comprar dólares dentro de la banda. Acá está el primer error de diseño: la zona de no intervención es inmensa. Si hubiera un susto, el Banco Central no puede hacer nada, simplemente tiene que correrse y esperar a que llegue a 50, y cuando llegue a 50 sólo puede vender de a puchitos por día... es bastante diabólico el esquema”.