Magnus quiere reforzar las inferiores    

El club de handball Magnus es una de las instituciones más recientes de la provincia y ya cosechó diferentes títulos locales, además de copas regionales tanto en la primera masculina como en femenina. Este año, con la temporada a punto de arrancar, abre sus puertas y se aboca a la búsqueda de jóvenes para sus categorías formativas.

La institución ya trabaja en el Legado Güemes, de lunes a jueves, en horas de la tarde y de noche.

“Mini e infantiles (desde los 7 a los 12 años), martes y jueves de 18.15 a 19.30; menores y cadetes (desde los 13 a los 16 años), martes y jueves de 19.30 a 21; juveniles (de 16 a 18 años), lunes y miércoles de 19 a 20.30; primera femenina (desde los 18 años), martes y jueves de 20 a 22 y primera masculina (desde los 18 años), martes y jueves de 21 a 23”, sostuvieron las autoridades del mencionado club.

Si bien pretenden que los planteles continúen en crecimiento, hacen hincapié en las categorías menores.

“La forma de enseñanza del deporte en este club es sumamente pedagógica y busca un abordaje que tiene siempre presente los valores como ser el trabajo en equipo, el respeto, la solidaridad y el compañerismo. La empatía y el sentido de pertenencia es algo que se enseña desde el momento en que el niño ingresa al club y es lo que permite que todas las personas que lo integran aporten para lo que en el club llaman ‘la familia Magnus’”, contaron a El Tribuno.

Al principio, sin costo

Desde la dirigencia indicaron que las primeras prácticas no tienen costo para los chicos ya que es una forma de captar jóvenes y hacerlos jugar una disciplina que busca expandirse.

“Las primeras clases son totalmente gratuita y son un primer contacto del niño con el deporte. Es cuestión de animarse y probar. Mucha gente no se suma por desconocimiento pero una vez que toma la primera clase por lo general quedan muy satisfechos con el deporte y la particular manera en que se lo enseña en este club”.

Quienes estén interesados en formar parte del club Magnus, pueden dirigirse al Legado Güemes los días de entrenamiento o pueden contactarse a través de las redes sociales.

“Las vías de contacto con el club pueden ser por WhatsApp al número 3875025381, a través de Facebook Magnus Handball Club e bien nos pueden buscar en Instagram @Magnushandball”, cerraron.