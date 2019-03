La viuda negra quiso rematar a su marido en terapia intensiva

La familia sospechó de la mujer y no pudo terminar con la vida de su flamante esposo en la terapia intensiva.

La hermana de la víctima relató a los canales de televisión de la capital de Argentina la perversidad de la recién casada, que se hallaba, según un vecino, en plena luna de miel.

"La viuda negra de Quilmes" Leonor Báez tuvo la intención de asesinarlo mientras estaba inconsciente, pero fracasó su plan por la presencia de familiares de la víctima.

Graciela, una de las hermanas de la víctima de "la viuda negra de Quilmes", reveló a TN los intentos de la mujer por rematar al hombre mientras permanecía internado en terapia intensiva.

La internación de Ramírez se produjo luego de que Báez y su expareja, conocido como el "Paraguayo", lo atacaran mientras cerraba la gomería en la que trabaja. De acuerdo con el relato de la propia víctima a su hermana Yamilia, la mujer lo agarró del cuello y su cómplice le pegó una trompada que hizo que perdiera el conocimiento. Posteriormente, "la viuda negra" salió a pedir ayuda: le aseguró a todos los que se acercaron que su esposo se había suicidado colgándose de una viga, tras una discusión. Sin embargo, las autoridades constataron que aún tenía signos vitales y lo trasladaron de urgencia a la unidad de terapia intensiva del hospital de Quilmes.

Graciela dijo que los médicos dieron aviso a los familiares del estado crítico en el que se encontraba Ramírez. "Llegué al hospital y me puse en contacto con el doctor Lino, que me dijo que estaba gravísimo", comenzó la mujer, y agregó: "No sabían cuánto tiempo mi hermano había estado sin oxígeno. Había entrado hipóxico y debíamos esperar al menos 72 horas para ver qué respuesta tenía".

Pero mientras los doctores trabajaban por salvar la vida del hombre, Graciela comenzó a descubrir que había algo más detrás de todo el incidente. "Primero me enteré que ella (por su cuñada) había discutido con mi sobrino porque se quería quedar sola con mi hermano dentro del shock room. En esa ocasión fue y le pidió a la enfermera que lo sacara, pero se negó", contó. "Luego, a la mañana siguiente, reiteró la solicitud ante el director del hospital", aseguró. Sin embargo, ni este último ni los familiares de Ramírez accedieron a que esto sucediera en ningún momento.

Ante la insistencia de Báez por salirse con la suya, Graciela decidió hacer la denuncia. "Fuimos al juzgado y nos cruzamos con ella, con otra mujer y con un hombre. Al verme, me escupió, y se armó una batalla campal", sostuvo. "A raíz de lo ocurrido el hombre que la acompañaba terminó internado al lado de mi hermano. Cuando nos encontramos con ese escenario les pedimos a los médicos que lo sacaran de ahí inmediatamente, porque lo iban a terminar matando", analizó.

De acuerdo con la entrevistada, "la viuda negra" buscó todas las maneras de quedarse a solas con Ramírez "para poder terminar su plan", pero su familia, que sospechaba de la mujer, lo impidió en todo momento.

Días más tarde el hombre recobró el conocimiento y fue capaz de denunciar el ataque, lo que derivó en la detención de su mujer y de su expareja, el "Paraguayo".