Las aspiraciones de Lhaka Honhat

En Costa Rica, el cacique wichi de Salta Francisco Pérez, coordinador Lhaka Honhat, utilizó argumentos similares, más allá de que en ese departamento no ha habido violencia con las fuerzas de seguridad.

"Desconocemos la propiedad privada. Nosotros aprobamos siempre el título único para todas las comunidades", aclaró Pérez.

La representatividad de Lhaka Honhat con respecto a esas 90 comunidades -hasta hace unos meses se hablaba de 72- deberá ser convalidada. El mismo reconoció -tácitamente- que no todas las otras comunidades están de acuerdo.

Pérez advirtió un conflicto que el indigenismo oculta o ideologiza: la convivencia con los criollos, en su mayoría, genéticamente indígenas, pero que han resuelto desarrollar actividades económicas más prósperas que la caza, la pesca y la recolección. "Esto nos trae algunas veces conflictos, hay que ver cómo pararlo. El ganado come lo que nosotros comemos del bosque. Están abajo del árbol esperando que caigan los frutos", detalló el cacique.

El representante de Lhaka Honhat relató que recolectar alimentos de los bosques cada vez es más difícil. En una sorprendente defensa de la cultura neolítica, Pérez afirmó: "Antes no teníamos desnutrición, no teníamos enfermedades de dolor de hueso, hoy tenemos desnutridos y existen muchas enfermedades. Faltan los alimentos naturales que comíamos. No comíamos azúcar, no tomábamos mates, no hacíamos arroz, tuvimos un cambio en la alimentación", afirmó.

Curiosamente, el cacique se enojó cuando la fiscal Pamela Calletti le preguntó si los integrantes de las comunidades se atienden en los hospitales públicos o asisten a establecimientos educativos o si reciben subsidios por parte del Estado. "Lo importante son las 300 mil hectáreas sin división. Son preguntas que ya están afuera del interés, nosotros venimos hasta aquí y las preguntas tienen que ser del interés", dijo.

Dudosa legitimidad

El criterio de la Provincia al decidir la transferencia de la titularidad de cada una de las comunidades de Rivadavia, y no a Lhaka Honhat en exclusividad, fue planteado como "reconocimiento de la legitimidad del reclamo" y como "reparación histórica que esas comunidades ubicadas al Norte de la Provincia merecen".

En ese momento, la Provincia consideró improcedente ceder a Lhaka Honhat la titularidad de la tierra y no cada comunidad como lo prevé nuestra carta magna.

La entrega a las comunidades en forma de título único e intransferible e inembargable parte del criterio de que "cada comunidad tiene su personería jurídica constituyéndose de ese modo en un sujeto de derecho".

Esta posición fue avalada en un referéndum con resultados contundentes realizado en ese departamento en 2005. Por supuesto, Lhaka Honhat lo rechazó. ¿Esta es una comunidad o una organización de segundo grado comparable en todos sus términos a una federación de comunidades?

De todos modos, esta institución, vinculada al CELS y a la Iglesia anglicana, una entidad religiosa dependiente del Estado británico, debería convalidar su representación de los pueblos originarios que incluyen a wichis, quom, chulupíes y chorotes en estas tierras en litigio.

