Niños esperan ayuda para la vuelta de un merendero

Aún no puede abrir ya que no logran reunir la mercadería suficiente para continuar.

El reconocido merendero Rayito de Sol, ubicado en Villa Vivero, trabaja incansablemente para alimentar a más de 50 niños de bajos recursos durante la época escolar.

Sobrevive gracias al esfuerzo y la caridad de la gente, pero este año aún no pudo abrir sus puertas ya que no hay para comer.

La triste situación económica que sufre el país castiga siempre a los más vulnerables. En este caso el merendero, lamentablemente, no es la excepción y son los niños quienes padecen el no tener para merendar.

En un año político, mientras sobreabundan los carteles de propaganda, ploteos y folleterías para campañas políticas, muchos candidatos demuestran que prefieren gastar el dinero en publicidad, antes que alimentar a los niños que menos tienen.

Si bien algunos vecinos colaboran con lo poco que pueden aportar, no es suficiente para reabrir el merendero.

Dardo Leal, dueño del lugar donde funciona Rayito de Sol, expresó a El Tribuno que "ya desde hace tiempo y antes que empiecen las clases que queremos abrir; los chiquitos vienen con la ilusión de merendar acá pero aún no logramos juntar la mercadería para alimentarlos".

"Ya desde hace rato empezamos a pedir colaboración por las redes sociales, pero no sé si será por la situación económica u otro motivo, no hay eco de nadie ante esta situación, y ahora que empezaron las clases, los chicos vienen a buscar su merienda, pero no hay nada para darles", dijo tristemente don Leal.

"Hoy vino una vecina que siempre nos colabora y nos trajo un kilo de azúcar, un par de cajas de leche y zucoa, pero no nos alcanza para toda la semana, sino para un día quizás", confesó.

Cabe señalar que para alimentar a los más de cincuenta niños se necesitan dos kilos de azúcar por día, yerba o leche. Para el pan, se necesita harina y grasa, el cual es elaborado diariamente por don Leal, y algunas mamás que ayudan.

"Lo que más necesitamos son azúcar, leche en polvo, zucoa y yerba", señaló.

"Siempre nos costaba arrancar al principio de cada año, pero nunca antes nos había costado tanto como ahora. Ya está terminando prácticamente el mes y seguimos sin poder abrir", señaló.

Otra de las necesidades del merendero, son los ladrillos refractarios para poder hornear. "Necesitamos ocho ladrillos refractarios, si no, no podemos usar el horno. Sería bueno, si alguien pudiera ayudar para poner en marcha el merendero", señaló Leal.