Ambas partes apelarán el falló contra el exjuez federal Raúl Reynoso

El fiscal, Carlos Amad, insistirá con el pedido de una pena de 25 años al considerar que el exjuez formó parte de una asociación ilícita. La defensa de Reynoso también cuestionó la lógica de la sentencia y afirmó que no se probó la culpabilidad de su representado en ninguna de las acusaciones.

El fiscal Carlos Amad dijo que apelará el fallo que condeno a 13 años de prisión al exjuez federal Raúl Reynoso. En diálogo con Radio Salta, el fiscal agregó también que solicitará la revisión de las absoluciones que se dieron en la sentencia de ayer, entre ellos al abogado René Gómez.

“No solo considero que es poca la pena. Sino que han decretado nulidades que han permitido que se absuelvan a personas que se ha probado que formaban parte de esta banda criminal como René Gómez, Saavedra y los hermanos Aparicio que tenían que ver en la parte del funcionamiento de esta empresa criminal”, aseveró.

Junto a Reynoso, fueron condenados la abogada oranense María Esper como partícipe necesario en los mismos delitos a la pena de 10 años de prisión efectiva y al abogado Antonio Valor a la pena de 4 años de prisión efectiva también por esa figura legal.

Amad fue claro y sostuvo que se pidió prisión efectiva para todo los imputados menos para la señora Aparicio para la cual se solicitó dos años de prisión en suspenso.

“Formaban parte de una banda. Al doctor Reynoso no lo condenan por ser ni jefe ni integrante de una banda. Lo condenan solamente por concusión y por prevaricato. Quiero ver la sentencia y ver cuáles son los fundamentos jurídicos y fácticos para que el tribunal, por mayoría, no lo condene por el delito de asociación ilícita”.

En un fallo dividido los jueces federales Federico Díaz, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla condenaron a Raúl Reynoso a 13 años de prisión por los delitos de concusión y prevaricato, aunque no por asociación ilícita que tiene penas más duras.

El fiscal recordó que para que exista un delito de asociación lícita tiene que haber al menos tres participantes en la banda, por lo que los dos jueces que no aceptaron esa figura en el caso deberán explicar la lógica de sus fallos, que también excluyó a los demás acusados.



A todo esto, el abogado defensor de Reynoso, Federico Magno, también anunció que apelará el fallo y afirmó que no se probó la culpabilidad de su representado en ninguna de las acusaciones. Al igual que Amad, cuestionó la lógica de la sentencia.

“En definitiva lo que si entendemos y estamos convencidos es de que la sentencia que se nos va a notificar va a ser traída de los pelos y con una forsada interpretación de los hechos”, sostuvo Magno.