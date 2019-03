Mario Vargas Llosa cruzó a Macri: "¿Por qué Argentina sigue con problemas?"

El presidente Mauricio Macri participó anoche de la cena anual de la Fundación Libertad. Más allá de algunas definiciones sobre las inminentes elecciones, destacó la presencia de Mario Vargas Llosa, el escritor peruano que ganó un Nobel de Literatura, quien ofició como entrevistador y no dudó en consultar sobre la situación socioeconómica del país.

El evento se realizó en el Goldencenter del complejo Parque Norte, donde el Presidente llegó acompañado por la primera dama, Juliana Awada, luego de que ambos asistieron ala recepción en su honor ofrecida por los Reyes de España en el Hotel Four Seasons.

Macri saludó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y a las autoridades de la Fundación Libertad. Asistieron, además, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el canciller Jorge Faurie y los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Seguridad, Patricia Bullrich.

En un momento de la noche, Vargas Llosa le consultó a Macri sobre el panorama actual. "¿Por qué Argentina sigue con problemas, si es un país con recursos gigantescos, con gente tan educada? Presidente Macri: diga por qué el país sigue con tantos problemas", dijo el escritor.

"Qué buen punto de partida, Mario", le dijo Macri al ganador del Nobel, para luego responder que "que el cambio que hemos emprendido los argentinos es profundo, porque se trata de corregir algo que sucede hace 70 años".

."Si se compara con otros países, ese período marca el estancamiento. Hace tres años y medio que la Argentina produjo un cambio, en un contexto en el que el populismo no había llegado al punto final. Pero hicimos mucho en la forma de ejercer el gobierno con libertad de prensa, de opinión", explicó el mandatario.

Y agregó: "Somos liberales en el sentido amplio de la palabraporque la crítica es parte del sistema democrático, pusimos las instituciones en valor, con un Banco Central independiente y empezamos a construir la infraestructura para un país de nuestro tamaño. Pero tuvimos problemas cuando el mundo cambió y Argentina sufrió; llegamos a un camino duro, estamos viviendo un momento muy duro en la Argentina, hay que ajustarse el cinturón, a la gente le cuesta llegar a fin de mes".

"Hoy estamos saliendo del golpe del año pasado, el campo nos está dando un empujón con la cosecha y está la duda electoral, pero hemos aprendido con dolor, esfuerzo y bronca. Vamos a reafirmar el camino que hemos emprendido", siguió el Presidente.

"En cada provincia hay proyectos. Una pyme no puede crecer con un tasa del 70 %; hay una contienda electoral dura; hay gente que está convencida de que se puede seguir sin trabajar, pero creo que los argentinos no vamos a volver atrás", concluyó, en tono optimista.

"Esto es más complejo que el fútbol. No hay alguien que te salve como Riquelme a Boca: hay que respetar la ley, las libertades, así se construye un país", cerró el concepto Macri.

-¿Si gana, cambia la política? -insistió Vargas Llosa.

-Vamos a ir en la misma dirección lo más rápido posible -soltó Macri en medio de un mar de aplausos.

-Venezuela es un caso sin remedio, hasta ahora no hubo éxito, allí está Maduro, Cuba, Rusia...

-Esta muy difícil lo de Venezuela, lo hablé con el rey de España, una vez me lo sentaron a Chávez en la mesa de Mirtha Legrand cuando era jefe de Gobierno. Lo que vemos en Venezuela... es mentira que no se puede estar peor, siempre se puede estar peor. Habrá que ver si una parte del Ejército se subleva y provoca un cambio, así no lo veo.

