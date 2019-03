Aparecieron pasacalles pidiéndole al plantel de Unión de Santa Fe que no se deje tentar por “los pesos de Bragarnik” y le gane a Defensa para poder ingresar a la Copa Sudamericana 2020.

El tate no quiere “arreglo”

Nada nuevo en el fútbol argentino, o en el negocio del fútbol argentino. Pero ayer los hinchas de Unión de Santa Fe lo hicieron notar más fuerte. Al menos tres pasacalles aparecieron en las inmediaciones del club tatangue, horas antes del partido frente a Defensa y Justicia, para remarcar la importancia de ingresar a la Copa Sudamericana.

“No a los $$$ de Bragarnik. Sí a la Sudamericana”, “El Tate no arregla, vamos por la clasificación a la Sudamericana 2020” y “Jugadores y CT sigamos haciendo historia. A ingresar a la Sudamericana”, se lee en los carteles.

Cabe recordar que Unión enfrentará a Defensa y Justicia este domingo desde las 18.10, a la misma hora que Racing, el puntero de la Superliga, visita a Tigre: los de Florencio Varela necesitan ganar y que Racing pierda para mantener chances de pelear el campeonato en la última fecha, cuando visite el Cilindro de Avellaneda.

Lo llamativo es que el halcón de Florencio Varela es gerenciado por el empresario Cristian Bragarnik, que representa a Leonardo Madelón y Nelson Acevedo, entrenador y mediocampista del Unión, respectivamente.

Además, el agente facilitó la llegada de varios futbolistas al club de Santa Fe, entre los cuales están Diego Zavala y Damián Martínez, miembros del plantel actual y habituales titulares.

Quién es Bragarnik

El empresario Cristian Braganik maneja 15 técnicos, más de 100 jugadores, desayuna cerrando tratos con la dirigencia de Racing, almuerza poniendo entrenadores en los grandes del interior, merienda haciendo negocios en Latinoamérica y después va a cenar a Pilar a la quinta de su amigo Daniel Angelici a quien le recomienda jugadores.

Un todo terreno que ayudó a destrabar en su momento la llegada de Jorge Sampaoli a la Selección y que maneja a Jorge Almirón, el técnico que el presidente Mauricio Macri quiere para la nueva etapa.

Un personaje al que en la Superliga y la AFA se lo ama tanto como se lo odia.

Es “el” hombre. Al que se lo acusa de manejar en las sombras los destinos del fútbol local, mito que se agiganta por su decisión de no salir a hablar.

Ante consultas periodística, la respuesta más común es siempre la misma: no.

No se sabrá si es porque tiene algo que esconder o porque pretende apostar al misterio.

Según los registros oficiales, nació el 13 de agosto de 1971 y creció en el barrio de Flores, donde alimentó, como la mayoría de los pibes argentinos, sus sueños de ser futbolista profesional. En su imaginación, jugar en Vélez, equipo del que es hincha, y hacerle un gol a Brasil en la final de un Mundial era un logro al alcance de la mano.

El otro lado de Bragarnik, amigo de “casi todos”

El polémico empresario, representante de moda del fútbol local, mánager, abogado o fanático de fútbol, rompe muchos de los esquemas ya conocidos.

“No tengo jugadores o técnicos en todos los clubes, pero sí tengo muy buena relación con el total de los presidentes y los técnicos. Es lo normal de tantos años en estos. No hay nada raro”, explicó recientemente desde el corazón de Puerto Madero, donde tiene una pequeña oficina dentro de su empresa en la que solo cuelgan su título de abogado, un cuadro de Maradona y un banderín de Vélez campeón.

Bragarnik es el representante de moda en el fútbol. El que ideó al Defensa y Justicia que pelea por el título, el que ubicó a Diego Maradona en el fútbol mexicano y el que tiene contactos con todos los clubes de la Superliga.

Su figura creció exponencialmente, acorde al rendimiento de su plantilla de técnicos y futbolistas.