Cubero se enojó y Nicole Neumann le respondió con una foto de sus hijas felices en Salta

Este fin de semana, Nicole Neumann viajó con sus hijas a Salta para visitar a una de sus mejores amigas y desconectarse en la hermosa ciudad. Pero el idilio duró hasta ayer: Poroto Cubero puso el grito en el cielo cuando se enteró de que las chicas recién volverían mañana y no el martes, el día en el que le corresponde tenerlas a él.

“No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con ellas cuando corresponde. Lo hemos acordado en un convenio que no se respeta y eso me pone mal”, explicó el jugador en diálogo radial con CNN.

Lejos de sumarse al drama, Nicole le respondió a su ex con evidencia fotográfica de la felicidad de sus hijas, que están disfrutando a full del contacto con la naturaleza y de aventuras que organizó la modelo, como cabalgatas y excursiones a puntos turísticos salteños.

“Mis cachorritos felices. Lo único que importa. Momentos únicos e irrepetibles, experiencias que quedarán por siempre en nuestra memoria. Familia, amigos y naturaleza”, escribió la modelo, junto a una bellísima postal de Allegra y Sienna en un paisaje soñado.

La ausente fue Indiana, la mayor, que detesta la exposición pública y prefiere no aparecer en las redes sociales de sus papás.

En Pampita Online, Gegé Neumann salió en defensa de su hermana y aseguró que Cubero estaba al tanto de la agenda de sus hijas. “Ese viaje lo viene planeando hace un montón, porque una de las mejores amigas de mi hermana es de Salta. Toda la familia sabía adónde iban. Y ellas estaban súper emocionadas de ir”, explicó.

Fuente: Todo Noticias