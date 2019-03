Ramos Padilla declaró en rebeldía al fiscal Carlos Stornelli

El juez federal de Dolores lo había citado tres veces a indagatoria, a las que Stornelli no acudió, en el marco de la causa en la que se investiga a una organización delictiva que realizó espionaje ilegal en causas judiciales.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, declaró esta mañana “en rebeldía” al fiscal Carlos Stornelli, en el marco de la causa en la que se investiga a una organización delictiva que realizó espionaje ilegal en causas judiciales, y por la que ya se encuentra detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio.



El 7 de marzo, Carlos Stornelli faltó a declarar en la causa sobre espionaje paraestatal en la que está detenido el espía-falso abogado Marcelo D’Alessio. El segundo llamado fue para el 20, a las 11. Si el fiscal de la causa de los cuadernos volvió a faltar. El tercer llamado a indagatoria fue fijado para el martes 26 del corriente y nuevamente Stornelli no se hizo presente ante el requirimiento del juez Alejo Ramos Padilla.

Una de las opciones que tenía el juez, era declarar a Stornelli “en rebeldía” y pedir su detención. Pero la medida no podría concretarse inmediatamente, ya que el fiscal está amparado en sus fueros y no puede ser apresado si antes no se produce un desafuero o remoción.

Una segunda alternativa a la que Ramos Padilla podría apelar es la solicitud de inicio de un proceso disciplinario contra el funcionario judicial ante la Procuración General de la Nación.

Fuente: Télam / Revista Noticias