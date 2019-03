La emotiva noche de Manu y su gente

Las palabras de Tim Duncan, Tony Parker y Greg Popovich, la mesa de debate con los integrantes de la Generación Dorada y 20 mil personas despidiendo la “20” de Emanuel Ginóbili fueron los culpables de las lágrimas de Manu, en una noche inolvidable.

Quienes asistieron a la casa de los Spurs recibieron diferentes obsequios, como una gorra negra con la leyenda “Gracias Manu”, y aquellos que sacaron su abono obtuvieron una plaqueta con el 20 de los Spurs. Pero los recuerdos no fueron solo esos. El periodista Daniel Frescó, autor del libro “Manu: el cielo con las manos”, viajó a San Antonio y desde allí contó el detalle que había en cada una de las butacas del estadio.

“‘A veces necesitas pañuelos de papel para decir gracias’. Así dicen los paquetitos que estuvieron en los asientos del AT&T Center. Genialidad de los Spurs para el homenaje a Manu. Prevención para las emociones fuertes que se vivieron después en el #GraciasManu”.

Frescó detalló a El Tribuno que en la previa hubo “mucha emoción, una sensación particular vivir un momento histórico” y que la ciudad texana estuvo invadida por argentinos desde varios días antes.

“Muchos argentinos hicieron el ‘Manu Tour’ y de antemano se sabía que iba a haber unos 2.000 compatriotas en la cancha”, agregó.

Oberto puso el rock

La despedida de Manu tuvo un especial toque musical impuesto por la banda New Indians que lidera Fabricio Oberto, quien fuera compañero de Manu en el seleccionado y en la franquicia texana.

Antes de tocar para las 18.000 personas que fueron a despedir la camiseta 20 de Ginóbili, en la noche previa, la banda tocó en el bar Fralo’s, en el centro de San Antonio, y estuvieron presentes algunos integrantes de aquella Generación Dorada como Andrés Nocioni y Pablo Prigioni, quien hoy es ayudante técnico en Brooklyn Nets. Luego, la banda recorrerá la costa oeste de Estados Unidos.

Gourmet nacional

Fue el imponente AT&T Center pero pudo haber sido tranquilamente el humilde estadio de Bahiense del Norte. Es que se trató de una noche bien argentina, que Emanuel Ginóbili y sus fanáticos no olvidarán jamás.

En la zona de VIP del estadio, que estuvo colmada por invitados de Manu, los asistentes comieron empanadas, una tarea a cargo de Gustavo Plache, quien posee una tienda llamada Fat Tummy Empanadas. Este argentino que nació en Chascomús y hace tres años que vive en San Antonio se encargó de preparar choripanes, lomitos y sandwiches de milanesas para que San Antonio pareciera cualquier rincón de la Argentina.