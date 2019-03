Patricio Aráoz: “En la AFA, no es ir a negociar en un verdulería”

De regreso a Salta, luego de dos arduas jornada de reuniones en el Consejo Federal, el doctor Patricio Aráoz, asesor del club antoniano, habló con El Tribuno y estas fueron sus declaraciones. “Como asesor de Juventud, fuimos con una postura de pelear por los intereses del club, más allá de que también peleamos por los intereses del fútbol de Salta, porque fuimos con Gimnasia y Tiro, con la idea de que el partido por el triangular (San Martín de Formosa es el otro participante) se juegue en Salta y en el estadio Padre Martearena. Pero el trato en la AFA es lineal, rigido, y básicamente no se puede opinar distinto a lo que ellos quieran porque la respuesta es siempre una sutil coección. Si ustedes piden esto, bueno se están jugando el descenso y ustedes serán responsables de lo que están pidiendo. Todo en ese sentido y en esos términos. La verdad, muy mal el Consejo”, manifestó el doctor Aráoz.

Consideró que la dirigencia salteña tendría que haber tenido más acercamiento: “Por ahí yo reconozco que la dirigencia del fútbol de Salta ya tendría que haber venido viendo esta situación y tener una llegada a la AFA y al Consejo Federal más en conjunto, a través de la Liga, de los clubes. Creo que hoy estamos muy desamparados, a la suerte de la decisión del Consejo. Indudablemente el fútbol del interior cada vez tiene menos interés. Quedó claro con todas la pautas. Discutimos hasta el número de integrante de comisión que pueden entrar a estos partidos, que se jugarán a puertas cerradas”.

También se refirió al reclamo de los hinchas. “Vimos unas críticas en las redes sociales que dicen por qué se firmó el acta. Que cómo los dirigentes van a firmar el acta. Yo quiero que la gente sepa que estar sentando en la AFA, subir al quinto piso en el Consejo Federal. No es ir a negociar en una verdulería. Te bajan un lineamiento que es muy complicado y si vos no firmás el acta, haces una presentación o interpones un recurso o lo que sea que a ellos no les guste, ya sabes de lo que estamos hablando, estamos hablando de un descenso en puerta. Esa es la realidad”, declaró.

Abogó a que a Juventud le vaya bien. “Ahora, hay que jugar el triangular y se sabe que uno de los dos equipos de Salta se va. Esperemos que no nos toque a nosotros. Ahora vamos a jugar al fútbol y lo que pido es que sean las cosas claras; el arbitraje, porque es otro tema que también estamos molestos. Los árbitros para estos partidos eran de la B Nacional, no terminó siendo así, los árbitros van a ser del Federal A. Es una cosa que habíamos charlado, habíamos mantenido ya reuniones en ese sentido y después cambiaron las pautas. Entonces estamos jugando a la deriva, los único que tenemos son los 11 jugadores que saldrán a ganar en la cancha. Esa es la realidad para Gimnasia y Juventud Antoniana”, cerró