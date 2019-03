Central es dueño de la región norte

No se relaja. Central Norte, esperando conocer a su rival en los play-offs, mantuvo su guardia en alto y se despidió de la fase clasificatoria con un nuevo triunfo, al derrotar a Cachorros por 3 a 1, por la décima fecha del Torneo Regional Amateur.

El cuervo, líder absoluto de la zona 3 y primero en el tabla general de la región norte, logró satisfactoriamente todo lo que se propuso.

Los resultados acompañaron a Ezequiel Medrán, técnico de Central Norte, quien se dio el gusto de poner un equipo alternativo y resguardar a su once titular ideal, pensando en lo que se viene por delante.

El tricolor arrancó enchufado, con decisión y mayor peso ofensivo se lanzó al ataque. A pocos minutos del inicio avisó Leo Cruz de tiro libre y el esférico se fue rozando el travesaño.

Cachorros dominaba las acciones con claridad, pero se descuidó y lo pagó muy caro. El cuervo reaccionó y a los 14’ Ronaldo Martínez aprovechó un centro de Aaron Varela y marcó el primero del partido.

Con la mínima ventaja a favor, el equipo de Medrán logró acomodarse en el campo de juego y controló los embates de su rival.

No pasó mucho para que Central Norte ampliara la diferencia, esta vez con un poco de fortuna: a los 27’ Fausto Apaza remató de larga distancia, la pelota rebotó en la humanidad de Agustín Carabajal, defensor tricolor, y se terminó metiendo. Cachorros no se resignó, golpeado y con mucho amor propio continuó intentando llevar adelante su estrategia de juego.

El cuervo, algo impreciso pero contundente, se fue al descanso con una merecida victoria.

El complemento no cambió demasiado. Central Norte con mucha tranquilidad buscó ampliar la diferencia y generó varias situaciones de peligro.

Una de las más claras estuvo en los pies de Chicho Rojas, quien giró y remató, pero la buena respuesta de Pablo Ramos, arquero tricolor, ahogó el grito de gol azabache.

Cachorros respondió y encontró el descuento (24’). Federico Ambrogi, en complicidad con Francisco Ortega, defensor cuervo, convirtió el 2 a 1.

Central Norte cerró el partido con un lujo de Ronaldo Martínez, quien decoró una noche magnífica al marcar el 3 a 1 definitivo que deja el cuervo en lo más alto.



El resultado:

CACHORROS 1 C. NORTE 3

P. Ramos M. Pegini

A. Carabajal L. Beterette

G. Benítez F. Ortega

M. Sánchez P. Figueroa

M. Delgado E. Buruchaga

W. Flores F. Apaza

M. Bernal F. Zamarian

A. Gómez A. Lozano

F. Andrada B. Jurado

F. Ambrogi A. Varela

L. Cruz R. Martínez

DT: O. Mendía DT: E. Medrán

Goles, PT: 14’ R. Martínez (CN), 27’ F. Apaza (CN). ST: 24’ F. Ambrogi (CA), 44’ Martínez (CN). Cambios, ST: inicio, M. González por A. Gómez (CA), 9’ F. Rojas por A. Varela (CN), 23’ F. Peinado A. Lozano (CN), 26’ I. Luis por L. Cruz (CA), 34’ I. Arredondo por M. Delgado (CA), 41’ L. Quiroz por B. Jurado (CN).



Jornada: 10° fecha - Zona 3

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Leonardo Busto