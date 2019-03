Dorados de Maradona goleó a Alebrijes

Dorados de Sinaloa, el equipo que dirige Diego Maradona, goleó el sábado por la noche por 4 a 0 a los Alebrijes de Oaxaca, con lo que tomó oxígeno en el torneo Clausura del Ascenso del fútbol mexicano.

El argentino Fabián Bordagaray (ex-River y San Lorenzo, entre otros), dos veces; y los mexicanos Julio Nava y Jesús Escoboza convirtieron por los Dorados, que llegaron a siete puntos, a tres de la zona de liguilla.

Los Dorados suman dos victorias, un empate, cuatro derrotas y siete unidades; se mantienen en el último lugar de la clasificación, pero no están alejados de sus rivales.

Maradona se hizo cargo del Sinaloa el pasado septiembre; se encontró al gran pez, como le dicen a su equipo, en una crisis, pero tejió una cadena de triunfos, se clasificó a la liguilla de los ocho mejores y alcanzó la final, que perdió con el Atlético San Luis.

En la presente temporada, los Dorados no cuentan con el goleador ecuatoriano Vinicio Angulo, emigrado a Primera División, y Maradona no tiene a sus auxiliares del año pasado, Luis Islas y Mario García, lo cual se ha visto reflejado en el lento comienzo del equipo.

Los Dorados visitarán el próximo 6 de marzo a los Leones UdG, duodécimos de la clasificación, en la décima jornada del campeonato.