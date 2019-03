La Cooperadora Asistencial le puso el pecho a la auditoría de la Provincia

"Queremos conocer cuántas cooperadoras asistenciales de la provincia cuentan con su edificio propio, tienen a disposición de miles de pacientes un consultorio móvil ginecológico y odontológico, una farmacia cuando en el hospital no hay medicamentos y trasladan mensualmente a más de 800 pacientes a la ciudad de Salta por cuestiones de salud. Estamos orgullosos del trabajo que realiza esta institución y vamos a explicar cada una de las supuestas irregularidades que la Auditoría General de la Provincia dice haber detectado en la Cooperadora Asistencial de Tartagal".

De esa manera se pronunciaron algunos de los integrantes de la Cooperadora Asistencial de Tartagal, cuya comisión está presidida por ley por el intendente de turno pero integrada por otros 10 miembros que representan al municipio, hospital Juan Domingo Perón, hogar de ancianos Padre Pedro Borghini, al clero, entre otras entidades locales.

La semana anterior se difundió un informe emitido por la Auditoría General de la Provincia correspondiente al año 2015, cuando la cooperadora estaba presidida por el exintendente Sergio Leavy, por lo que los miembros de cooperadora lamentaron "la utilización política que quiere hacerse de una institución en la que sus miembros trabajamos para asistir al que más lo necesita. Soy miembro desde hace 23 años y, como lo dice la palabra, asistimos a la gente más humilde desde una entidad integrada por representantes de diferentes entidades locales muchas de ellas sin fines de lucro, como Apadi (Asociación de padres y amigos del discapacitado), del clero y tantas otras", expresó Luis Carbajal, el director del hogar de ancianos Padre Pedro Borghini y uno de los más antiguos integrantes de cooperadora.

Observaciones de la AGP

Entre los puntos que la AGP señaló como irregulares se encuentra el hecho que la cooperadora no se encuentra inscripta en AFIP, por lo que las compras se realizan a nombre del municipio "lo que impide la incorporación de esos bienes al patrimonio de la cooperadora". En ese sentido Roxana Arce, contadora de la cooperadora, explicó que "a raíz del informe me reuní con la contadora Gabriela de la Arena, porque las realizadas son observaciones de forma. Es real que no estaba inscripta en AFIP, porque hace un par de años la AGP comenzó con esa exigencia, por lo que estamos haciendo todos los trámites para esa inscripción; en cuanto a que no se presentaron facturas, se trató de una formalidad de la propia AGP, que no permitían rendir facturas de meses anteriores, como sucede en los meses de enero y febrero, que las facturas a los profesionales contratados la abonamos en el mes de marzo. En cuanto a que no se confeccionan informes de gestión es oportuno aclarar que todo pago que se realiza está con su respectiva orden, de manera que no sabría explicar a qué se debe ese punto. Otro de los puntos objeta la falta de contratos a los profesionales que trabajan para la cooperadora; están contratados 4 profesionales y todos los contratos están elaborados, pero durante la auditoría realmente no fueron solicitados. Lo mismo sucede con el punto en el que se objeta que no se hacen licitaciones para la compra de camas cuchetas y otros elementos, pero están publicadas solo que se encuentran en las oficinas legales del municipio".

La profesional explicó que "en definitiva, toda la documentación que menciona ese informe está, no es que no existe, solo que no se encontraba en las oficinas municipales en el momento de la auditoría. Si bien este informe emitido es definitivo y no lo podemos cambiar, sí podemos enviar la documentación que según dice el informe faltaba y realizaremos todos los trámites, como la inscripción en AFIP, como se nos indicó".

Un fin social

Luis Carbajal, director del hogar de ancianos por su parte, consideró que "no creo que haya Cooperadora Asistencial en la provincia que tenga su edificio propio y puesto a su nombre, o que cuente con un consultorio ginecológico mediante el cual se han salvado tantas vidas de mujeres que hoy se encuentran bajo tratamiento médico y que nunca habían accedido a un estudio. A esas mismas pacientes se las traslada en ómnibus a Salta y si el tratamiento no coincide con el día que sale el ómnibus le compramos los pasajes para ella y un acompañante. Contamos con una farmacia que asiste a los pacientes del hospital Perón que no tienen recursos económicos, cuando lo que receta el médico no hay en el hospital, y solventamos comedores y merenderos para que las familias tengan un lugar donde comer, es así de elemental el servicio que presta esta cooperadora".

Carbajal recordó que "hace muchos años, cuando decidimos comprar el consultorio móvil ginecológico y odontológico en la AGP nos decían que debíamos hacer una licitación nacional. Teníamos que gastar una fortuna en avisos en diarios nacionales y yo le explicaba al funcionario en ese momento que con esa plata podíamos solventar una semana de comedores. En mi opinión personal a este tipo de organismos no pueden caberle las mismas exigencias que a otros estatales o privados, porque el dinero existente es para comida y medicamentos de los más vulnerables", dijo.