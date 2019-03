Lanús superó a Belgrano y sueña con la Sudamericana

Lanús recuperó este domingo la memoria a tiempo para conseguir un buen triunfo como local por 3 a 1 frente a Belgrano de Córdoba, que se jugará la permanencia en la Superliga en la última fecha.

El granate se adelantó tempranamente gracias al inoxidable delantero Pepe Sand, a los cuatro minutos de partido, lo que parecía presagiar una tarde tranquila para sus hinchas en La Fortaleza.



Pero a los 16 segundos del complemento, una distracción defensiva dejó al uruguayo Cristian Techera con la chance del empate y no falló.

Y en su peor momento, los dirigidos por Luis Zubeldía recuperaron la memoria para, con goles de Marcelino Moreno y Guillermo Acosta, volver a la victoria luego de dos fechas.

De esta forma, el granate llegó a 34 puntos y se jugará la clasificación a la Copa Sudamericana -algo impensado por cómo inició la temporada- en la última fecha como visitante de Vélez.

En tanto, Belgrano -que sufrió la expulsión de Joaquín Novillo sobre el final- desperdició la chance de igualar a Patronato en los promedios y espera el resultado el lunes de San Martín de San Juan para saber qué deberá hacer en la última fecha con Godoy Cruz como local para evitar el descenso a la B Nacional.

Después de dos partidos sin poder ganar, Lanús recuperó la memoria de su juego asociado, justo en el momento que más lo necesitaba.

Porque el gol tempranero de Pepe Sand le dio tranquilidad para manejar la desesperación de Belgrano, necesitado sí o sí de un resultado que lo llevó a cometer errores.

Pero una distracción de la defensa -ayudado por la omisión de un claro off side de Diego Mendoza-, le permitió a Techera meter el empate en el arranque del complemento.

El granate parecía haber perdido la brújula otra vez, pero desde los pies de Marcelino Moreno, en una pared básica, con Lautaro Acosta, lo dejó cara a cara con Rigamonti y no falló para el 2 a 1.

El arquero Ibáñez apareció también en el arco de Lanús para evitar un zapatazo de Mauricio Cuero, que pudo haberle devuelto el empate a los dirigidos por Diego Osella, que no veían mal llevarse un punto a Córdoba.

Y sobre el final, con Belgrano desesperado, el ingresado Guillermo Acosta corrió en solitario para sentenciar el triunfo del granate, cuando la visita jugaba con uno menos por la expulsión de Novillo.

Síntesis

Lanús: Matías Ibáñez; Gabriel Carrasco, Tiago Pagnussat, Rolando García Guerreño, José Luis Gómez; Facundo Quignón, Marcelino Moreno, Tomás Belmonte, Nicolás Pasquini; Lautaro Acosta y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Belgrano: César Rigamonti; Tomás Guidara, Marcelo Herrera, Joaquín Novillo y Juan Quiroga; Federico Lértora; Mauricio Cuero, César Meli; Gabriel Gudiño, Cristian Techera y Diego Mendoza. DT: Diego Osella. .

Gol en el primer tiempo: 4m Sand (L).

Goles en el segundo tiempo: 16seg Techera (B), 18m Moreno (L) y 46m G. Acosta (L).

Cambios en el segundo tiempo: 18m Cristian Almeida por Quiroga (B); 21m Leonel Di Plácido por Gómez (L); 29m Gonzalo Lencina por Gudiño (B); 33m Maximiliano Lugo por Meli (B); 37m José Luis Sinisterra por L Acosta (L); 41m Guillermo Acosta por Moreno (L).

Incidencia en el segundo tiempo: 40m expulsado Novillo (B), por doble amarilla.

Estadio: Néstor Pérez Díaz

Arbitro: Facundo Tello.