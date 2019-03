Se demoraría la vuelta de Messi a la Selección

Scaloni no lo convocaría para esta fecha FIFA por un problema muscular.

La vuelta de Lio Messi a la Selección argentina en la próxima fecha FIFA era casi un hecho hasta hace unos días.

Pero un problema muscular tuvo a maltraer a La Pulga en los últimos días (no es casual que haya bajado su rendimiento en los dos choques con Real Madrid) y Barcelona empezó a cuidar a su as de espadas para tenerlo intacto para los cruces de Champions League.

Barcelona le dio un par de días adicionales para que descanse y se ponga al 100% físicamente.

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina, tomó nota de esto y estaría pensando en no convocar a Messi para jugar ante Venezuela y Marruecos y demorar su vuelta hasta la Copa América.

Está claro que la AFA lo necesita en la cancha porque eso se ve rápidamente reflejado en la caja, pero desde el punto de vista deportivo se puede seguir la reconstrucción de la Selección y esperar el momento adecuado para que su regreso sea en plenitud y sin conflictos.

Por otra parte, el arquero Juan Musso será citado por el entrenador de la Selección para los amistosos frente a Venezuela y Marruecos, lo que será su primera experiencia en el elenco mayor.

Udinese de Italia recibió ayer la notificación desde la AFA para avisar la convocatoria de Musso.

Fuente: Olé