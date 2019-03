Pepe Cibrián: los venezolanos consiguen trabajo porque “a los argentinos no les gusta lavar copas”

Las declaraciones de Pepe Cibrián Campoy casi siempre traen polémica. Ya sea por sus ocurrencias o por sus opiniones, el actor levanta polvareda cada vez que habla con los medios.

En diálogo con Implacables, Cibrián hizo un breve análisis sobre la Argentina y opinó de la inmigración venezolana: "La situación en su país es patética, tremenda y los recibimos con los brazos abiertos. Ahora yo me pregunto: tanta gente venezolana está trabajando, ¿por qué trabaja? Porque los argentinos no ocupamos esos trabajos, porque (esos puestos) ya estaban, no es que los inventaron para los venezolanos. Entonces, a los argentinos no les gusta lavar copas a los argentinos o no tienen ganas, pero la realidad es que trabajan".

“Estudian y se van”

"Lo que no estoy de acuerdo es que vengan del exterior miles de estudiantes y después se vayan. O sea usted viene, estudia gratis, lo pago yo, entonces usted luego se queda dos años para devolverle a la sociedad argentina lo que le hemos dado gratis", agregó.

"Ahora llegan, estudian, se reciben y se vuelven a su país, eso no me parece justo. El mundo debe cuidar sus espacios. En España, por ejemplo, vos llegás a trabajar y tenés que pasarte 36 años en la rambla de Barcelona vendiendo 'soretines' para que te den un papel que diga 'Viva Franco'...", finalizó.

Fuente: Diario Show