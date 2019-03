Se suicidó el DJ Edu Vázquez tras denunciar "extorsión" de una expareja

En las redes sociales dijo: "No pido piedad ni apoyo, quiero que sepan que existe la violencia de género de ambas partes y que el daño psicológico y laboral, pero sobre todo dejar de hacer lo que amo, me llevó a una depresión de la que no sé si podré salir".

El DJ cordobés Edu Vázquez, muy conocido en el mundo de la música electrónica, se suicidó el sábado por la noche en la localidad de San Javier, en Traslasierra. Tenía 37 años y a fines de enero había denunciado por las redes sociales que una expareja lo "extorsionaba" desde hacía diez meses y que, por esa razón, sufría "depresión".

"Esta chica es cordobesa pero vive en el exterior. A causa de sus mentiras no fundamentadas ante la ley, tuve que dejar de hacer lo único que me hacía feliz, tocar música profesionalmente. Se encargó de escracharme en cuanta publicación tuviese que ver conmigo y mi trabajo", afirmó Vázquez en esa publicación, donde también identificaba a su expareja.

En la red social dijo: "No pido piedad ni apoyo, quiero que sepan que existe la violencia de género de ambas partes y que el daño psicológico y laboral, pero sobre todo dejar de hacer lo que amo, me llevó a una depresión de la que no sé si podré salir".

El cuerpo fue encontrado hoy por la policía, alertada por vecinos de San Javier sobre un auto estacionado por varias horas. El informe policial indica que se intentan establecer las causas de la muerte, pero adelanta que sería "por ahorcamiento".

Fuente: La Nación