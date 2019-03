Orgullo argentino: Google eligió el bypass de Favaloro como uno de los 400 inventos de la humanidad

Google presentó una muestra virtual para destacar a los 400 inventos que modificaron la historia de la humanidad. Y entre todos esos, está el médico argentino René Favaloro, el creador del único descubrimiento de origen latinoamericano que integra la muestra con el Bypass aortocoronario. Una cirugía revolucionaria que cambió la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Desde la explosión del Big Bang, recorriendo hitos como las primeras mujeres en viajar al espacio, el primer Mapa de América, el telescopio de Galileo Galilei, Marie Curie, la clonación de la oveja Dolly, la máquina más grande del mundo y las cartas de Albert Einstein a científicos franceses, entre otros hechos históricos, la muestra invita a vivir una experiencia inmersiva, buscando inspirar a nuevas generaciones y ayudar así a preservar el legado que marcó el camino de la humanidad a través de los siglos.

En asociación con la Fundación Favaloro, que proporcionó información, contenido y curaduría, ahora es posible en la plataforma del Google Arts & Culture meterse a fondo en la historia del hombre y el médico argentino y hacer un recorrido sobre su vida y trayectoria: sus orígenes, la Universidad donde estudió, el lugar donde trabajó como médico rural en La Pampa, su etapa en Cleveland donde aplicó por primera vez la técnica y su regreso a la Argentina para emprender el sueño de la Fundación, todo a través de imágenes, videos, textos y recorridos utilizando Street View.

“Esta nueva presentación del Google Arts & Culture nos invita a vivir una experiencia inmersiva, buscando inspirar a nuevas generaciones, ayudando a preservar el legado de grandes personas como el Dr. René G. Favaloro, cuyos descubrimientos marcaron el camino de la innovación en beneficio de la humanidad a través del tiempo. Once Upon a Try, Había una vez... una idea es un claro ejemplo de cómo la tecnología ayuda a igualar oportunidades y a brindar un libre acceso a la información y a la cultura", aseguró Florencia Sabatini, Gerente de Comunicación de Google para el Cono Sur.

Para poder conformar esta muestra, el Google Cultural Institute recolectó durante 2 años más de 200.000 registros históricos digitalizados, artefactos y videos, que ahora están online para que todos -desde cualquier parte del mundo- puedan conocerlos y disfrutarlos. Para ello, se asoció con 112 instituciones de 23 países para crear este proyecto sin precedentes y recibir material original de las organizaciones involucradas con cada uno de los inventos y descubrimientos. Algunos de ellos son la NASA, el CERN, el Museo de Ciencia de Reino Unido, el Museo Alemán, Museo Torres Quevedo, el Museo Nacional de Ciencia y de Tecnología Leonardo da Vinci y la Fundación Favaloro.