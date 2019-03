El DT Adrover dejó afuera a la Chancha Zárate

El plantel antoniano para cumplir este sábado el compromiso frente a Crucero del Norte, en Misiones, viaja hoy al mediodía. Si bien aun no fue confirmando el equipo ni el resto de la delegación, el técnico Adrián Adrover le comunicó al atacante Leandro Zárate que no lo tendrá en cuenta para este partido. El mismo atacante, en un entrevista en el programa @Equipo10, dijo: “Adrover me llamó por teléfono y me dijo que no me iba a tener en cuenta para este partido. Yo me había retirado y por eso fue una comunicación telefónica”.

Ante la baja de Zárate, en la práctica matutina de ayer, Adrover probó con Abel Argañaraz, quien conformaría la dupla de ataque junto al Ratón Gustavo Ibáñez en el enfrentamiento con el colectivero misionero.

Además, Adrián Adrover, hará cambios con respecto a la alineación de Juventud que perdió el viernes pasado con San Martín de Formosa, en el estadio Padre Martearena. Ante la salida de Zárate y el ingreso de Argañaraz, cambio táctico, otra variante se presentará en arco, donde Juan Cruz Muliere recuperará la titularidad y desplazará a Ángel Pedroso. Por el suspendido Juan Pablo Cárdenas (llegó a las 5 tarjetas amarillas) ingresaría Nicolás Pérez. Gustavo Mendoza, quien se encuentra mejor de una lesión, jugará por Julio Montero (expulsado). Mientras, Juan Molina estuvo en la práctica del miércoles en lugar de Claudio Acosta, por quien se aguardará hasta el sábado que se llegue de la mejor forma luego del percance que tuvo contra los formoseños y fue retirado en camilla desde el campo de juego. De todos modos, hoy ser realizará la última práctica antes de viajar a Misiones.