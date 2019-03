Polémica por el lanzamiento de un repudiable videojuego cuyo objetivo es violar mujeres

Steam, la plataforma de juegos online, volvió a estar en el centro de la polémica del mundo gamer: en las últimas horas se presentó Rape Day, en donde el jugador se pone en el rol de un violador en serie durante un apocalipsis zombie.

No es la primera vez que un juego genera el repudio de gran parte de la comunidad: hace unos meses dieron de baja uno que recreaba tiroteos en escuelas y en 2018 una mujer descubrió que el personaje online de su hija de siete años había sufrido una violación grupal virtual.

La descripción del juego ya encendió las alarmas de miles de usuarios: "Es un mundo peligroso sin leyes. A los zombies les gusta comerse la cálida carne de los seres humanos y violarlos brutalmente, pero tú eres el violador más peligroso de la ciudad".

El creador de Rape Day explicó que intentó hacer un juego no solo para sociópatas y aclaró que todavía no tienen la aprobación de Steam.

"Entiendo que, debido a que el juego cuenta con contenido sexual y que puede considerarse ilegal en algunos países, el proceso de revisión tomará más tiempo del esperado", indicó en un posteo.

En las redes sociales, varios usuarios salieron a pedir que denuncien al juego y que lo eliminen de la plataforma.



"En abril de este año saldrá a la venta en Steam "Rape day", un juego donde controlas a un asesino que, tras un apocalipsis zombie, se dedica a violar y matar mujeres y niñas. SÍ, TIENES QUE VIOLAR Y MATAR EXPLÍCITAMENTE A MUJERES Y NIÑAS. La humanidad está enferma", escribió @SpiritOfKey.

Otros, en cambio, defendieron el juego y argumentaron que ya existen otros en donde se aprobó el lanzamiento.

Un caso reciente enciende las alarmas sobre el impacto en la vida real que pueda llegar a tener este tipo de juegos: un nene de 12 años copió una escena de sexo del videojuego Grand Theft Auto y violó a su hermana pequeña, según publicó el diario británico The Mirror.

Steam decidió en 2018 eliminar todo tipo de censura y permitir que los desarrolladores promocionen todo tipo de juegos con excepción de aquellos que estén considerados como ilegales. Como Rape Day cae en esta última categoría, varios usuarios esperan que la saga no llegue a estar disponible para descargar.

Bloqueado

En un comunicado publicado hoy en su blog, Steam escribió lo siguiente: “Hoy hemos decidido no distribuir este juego en Steam”. Además, hicieron énfasis en una publicación que hicieron en junio del año pasado sobre las condiciones que tendría que cumplir todo el contenido que sería publicado en su tienda.

“Respetamos el deseo de los desarrolladores de expresarse”, escribieron en el comunicado actual. “El propósito de Steam es ayudar a los desarrolladores a encontrar una audiencia, pero este desarrollador ha elegido el contenido y una forma de representarlo que lo hace muy difícil para nosotros ayudarlos a conseguir eso”.

Las palabras de Desk Plant

En el sitio web del videojuego, sus desarrolladores lo comparan con GTA o Hitman, títulos con gran contenido de violencia. “La mayoría de las personas pueden separar la ficción de la realidad bastante bien, y las que no pueden no deberían estar jugando videojuegos”, escriben. “El objetivo de los juegos es hacer cosas o experimentar cosas que no puedes o no deberías en la realidad. Si los juegos y las películas fueran como la vida real, serían bastante aburridos"

La compañía desarrolladora entiende que Steam tiene el derecho a prohibir el videojuego si así lo decide. Sin embargo, buscará otros medios para vender y distribuir su creación si eso sucede. Si Steam prohíbe Rape Day, planean comenzar una nueva plataforma para videojuegos pornográficos.