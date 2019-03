Huracán y un debut para el olvido

Huracán no pudo en su debut en la Copa Libertadores con Cruzeiro, de Brasil, que lo derrotó por 1 a 0 en Parque de los Patricios, por la primera fecha del Grupo B, en un partido signado por fuertes lluvias durante todo su desarrollo que perjudicaron al conjunto local, especialmente en el primer tiempo, y por haber sido el primer encuentro de la competencia transmitido de forma exclusiva por Facebook.

Es que si bien el terreno de juego estaba en muy malas condiciones para los dos, algo que se fue agravando con el transcurrir de los minutos y la persistencia de la lluvia, al arquero del globo, el paraguayo Antony Silva, le tocó atajar durante el primer tiempo en el área que estaba en peores condiciones, y fue en ese lapso, exactamente a la media hora del período inicial, que llegó el gol de Rodriguinho.



Pero no solamente tenía problemas para defender la última línea local, sino que a la hora de atacar los brasileños liberaban parte del sector derecho de su defensa, que era el más anegado de la cancha y por el que a los futbolistas locales les costaba mucho hacer circular el balón. Esa fue la primera muestra de inteligencia de los visitantes a la hora de plantear el partido.

Ya en la segunda mitad Huracán fue más decidido a buscar el empate, con mayores recursos ofensivos, aprovechando que Cruzeiro retrotrajo sus filas y se dedicó a sacar alguna contra aprovechando la velocidad que tomaba el balón ante ese campo de juego anegado en varios sectores.

Los brasileños se hicieron fuertes en el juego aéreo y por esa vía a los locales se les hizo imposible acceder a alguna posibilidad real de gol.

En cuanto a la transmisión del partido por Facebook, una modalidad que desde esta edición se aplicará para los partidos de los jueves, hubo muchas quejas. El globo fue el primero de los equipos argentinos que fue transmitido por la red social. Y los reclamos no tardaron en llegar. Algunos espectadores tuvieron una mala experiencia como problemas con la conexión. Incluso durante la propia transmisión aparecieron los reclamos en el sector de comentarios. El encuentro alcanzó una gran cantidad de espectadores y el reclamo fue porque se entrecortaba la señal, además de verse pixelado.

Cabe recordar que un partido de Rosario Central (4 de abril), de River (el 11 de abril), de San Lorenzo (25 de abril) de Godoy Cruz y Boca (el 9 de mayo), también serán transmitidos por Facebook

Huracán: Antony Silva; Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Federico Mancinelli y Omar Alderete; Carlos Auzqui, Israel Damonte, Iván Rossi y Andrés Roa; Lucas Gamba y Lucas Barrios. DT: Antonio Mohamed.

Cruzeiro: Fábio; Edílson, Léo, Murilo y Egídio; Henrique y Lucas Romero; Robinho, Rafinha, Rodriguinho; Fred. DT: Mano Menezes.



Gol en el primer tiempo: 30m. Rodriguinho (C).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Andrés Chávez por Roa (H), 25m. Ariel Cabral por Romero (C), 33m. Javier Mendoza por Auzqui (H), 40m. Fabricio Bruno por Rodriguinho (C), 42m. Patricio Toranzo por Damonte (H) y 45m. Marquinhos Gabriel por Rafinha (C).

Amonestados: Roa, Chimino y Gamba (H). Rafinha, Romero, Murilo, Leo, Fred y Egidio (C).



Cancha: Huracán

Árbitro: Diego Haro (Perú)