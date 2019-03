Las compañeras de la vida en el fútbol

Las mujeres en el fútbol también tienen un rol fundamental, sobre todo las mujeres de los futbolistas, que hasta incluso hacen de psicólogas en su casa ante las frustraciones y alegrías de sus maridos en el campo de juego.

María José Bonazza es la esposa de Claudio “Beto” Acosta, jugador de Juventud Antoniana, y en el Día de la Mujer comentó su rol como pilar en su familia.

“Soy de las que piensan que el futbolista es una persona más del montón, por ahí tiene ese plus de la fama que lo hace diferente al otro pero no deja de ser una persona más, una persona que sufre”, sostuvo María José, quien además agregó: “Trato de acompañarlo de la mejor manera, lastimosamente soy refutbolera y me gusta estar hablando todo el tiempo de fútbol, pero ahora trato de poner una pausa de no hablar tanto, Claudio es muy autocrítico y se reprocha cosas, en ese aspecto hay que acompañarlo poniendo la mejor onda todos los días, alentándolo para que no baje los brazos. Pero obviamente sufrimos a la par”.



Por otro lado, María Inés Aguirre es la mujer de Federico “Bocha” Rodríguez, quien jugó en Gimnasia y actualmente se desempeña en Central Norte, comentó sus inicioa acompañando al defensor.

“Iniciamos su profesión juntos, lo acompañé desde sus inicios, es un camino muy lindo. Me pone muy feliz y muy contenta que en la calle lo reconozcan. En casa, vivir con una persona que hace fútbol es pasar cosas lindas y malas. Cuando no le salen las cosas en la cancha somos las que escuchamos y a la hora de festejar su alegría, disfrutamos. Estamos dispuestas a aguantar lo bueno y lo malo”.

María Inés también contó el día a día junto a un jugador.

“Es acostarnos temprano, levantarnos temprano, hacerle el aguante cuando concentra cuidando a los chicos. Extrañar el tiempo que está lejos de nosotros o cuando le tocó irse a otra provincia, tiene su sacrificio. Siempre lo apoyé y siempre lo voy a apoyar, y acompañar hasta donde su físico dé para seguir en la cancha, pero tiene para rato”, sostuvo María Inés, quien agregó: “Obvio que en casa la DT soy yo, yo mando, yo digo qué se hace, yo doy las indicaciones (risas). Tenemos una muy buena relación, dos niños bellos y 17 años juntos”.