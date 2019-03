Vélez sufrió un "Real" batacazo en la Copa Argentina

Real Pilar dio este jueves por la noche otra de las grandes sorpresas de la Copa Argentina al vencer por 1 a 0 a Vélez y pasar así a la siguiente instancia, en un partido emotivo que se disputó en cancha de Temperley, por los 32avos. de final.

Nahuel Ríos, a los 34 minutos del primer tiempo, marcó el gol para el conjunto que milita en Primera D y que tiene apenas algo más de dos años de vida.

Real Pilar espera ahora como rival al ganador de la llave que disputarán Belgrano de Córdoba y Deportivo Riestra.

Esta es la tercera sorpresa que da la Copa Argentina, luego de los triunfos de Sol de Mayo ante Rosario Central en la definición por penales y de Estudiantes de Caseros sobre Tigre en los noventa minutos reglamentarios.

Real Pilar logró la ventaja y aguantó estoicamente toda la segunda etapa ante un fortín que había reservado a varias de sus figuras pero que se vio obligado a utilizar a algunas de ellas para intentar revertir la historia.

En el primer tiempo, Vélez, que arrancó con mayoría de suplentes y juveniles, salió como a sobrar el partido y lo pagó caro ante un rival joven y entusiasta por el hecho de enfrentar a un club de Primera División.

Fue así que Real Pilar logró irse en ventaja al descanso luego de una mala salida defensiva del fortín que le permitió a Ríos sacar un remate bajo y cruzado de media distancia que se le metió a Alexander Domínguez contra el palo derecho cuando iban 34 minutos.

Vélez sintió el golpe, pero en los minutos finales de la etapa inicial tuvo una buena chance cuando Guido Mainero definió ante la salida del arquero y sobre la línea la sacó Franco Maraia, la figura del partido.

En el complemento, los ingresos de Matías Vargas y Rodrigo Salinas le permitieron a Vélez tomar las riendas del juego y arrimar peligro ante un rival que resistía con uñas y dientes el triunfo, con Maraia como abanderado.



El elenco de Liniers fue a buscar la igualdad de la mano del Monito Vargas como conductor, sobre todo buscando los espacios por la izquierda, pero no pudo vulnerar la defensa de Real Pilar.

A los 20 minutos, Vargas asistió a Pablo Galdames, quien metió un gra remate que el arquero Tomás Sultani envió por arriba al córner.

Y a los 42 minutos, Salinas conectó un centro a la red en lo que iba a ser el empate, pero el gol fue anulado porque el delantero de Vélez impactó el balón con la mano.

Real Pilar aguantó como pudo el heroico triunfo y una muestra de ello fue que varios jugadores terminaron cansados y hasta acalambrados.

Vélez: Alexander Domínguez; Gastón Díaz, Joaquín Laso, Luis Abram, Francisco Ortega; Nicolás Domínguez, Pablo Galdames, Thiago Almada, Guido Mainero; Álvaro Barreal y Jonathan Ramis. DT: Gabriel Heinze.

Real Pilar: Tomás Sultani; Ignacio González, Franco Maraia, David Sueldo, Ezequiel Flores; Nahuel Ríos, Diego Crego, Federico Gile, Emiliano Trovento; Nicolás Fittaioli y Lucas Villafañe. DT: Tomás Arrotea.

Gol en el primer tiempo: 34m Ríos (RP).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Matías Vargas por Mainero (VS) y Rodrigo Salinas por Ramis (VS); 23m Juan Cruz Díaz por N.Ríos (RP); 33m Lucas Robertone por N.Domínguez (VS); 42m Rodrigo Barrios por Trovento (RP); 45m Vladimir Covalschi por Villafañe (RP)

Estadio: Temperley.

Árbitro: Lucas Comesaña.