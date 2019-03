El Tribuno reaccionó tarde y perdió

No pudo ser. El Tribuno Básquet cayó anoche con Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero por 65 a 62 porque fue inferior durante tres cuartos del partido y si bien reaccionó en el último período, fue demasiado tarde. De esta manera, los salteños pierden una buena posibilidad de ser escoltas en la zona NOA del Torneo Federal.

Los verdolagas entraron a la cancha sabiendo que los santiagueños son uno de los equipos más complicados de la División NOA y el primer tiempo los visitantes marcaron el ritmo del juego.

En la primera etapa, el equipo de la zona sur capitalina cayó por 17 a 13, gracias a un buen trabajo de jugadores como Juan Ángel López en el rival. Facundo Arias Binda fue la carta goleadora del equipo en los primeros minutos, pero no alcanzó. Por eso el segundo cuarto finalizó 16 a 12 abajo. El marcador fue 25-33 cuando ambos equipos marcharon a los vestuarios.

Los dirigidos por Ricardo De Cecco no encontraron el rumbo al salir a disputar el segundo tiempo, porque Nicolás Avellaneda siguió presionando y logró quedarse con el período por 23 a 15 para estirar la ventaja a 16 puntos (56 a 40).

Sin embargo, en el cuarto y último tramo, los verdolagas hicieron lo que no pudieron conseguir durante el resto del partido: dominar el juego. El Tribuno se impuso 22 a 9, pero no le alcanzó y el resultado final fue 65-62 para los santiagueños.

El domingo, el único representante de la provincia visitará a Belgrano en Tucumán, a partir de las 21.30.