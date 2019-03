Estudian proyecto para adherir a ley Micaela

El interbloque "Cristina 2019" presentó el proyecto de ordenanza de adhesión a la ley Micaela sobre violencia de género. Contó con la presencia de concejales y referentes de localidades del departamento.

En dialogo con José "Jocha" Castro Videla, politólogo, militante del Movimiento Evita, contó que la "ley Micaela", que propone la capacitación en género y violencia contra las mujeres "para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial". En este contexto, Jocha comentó que el objetivo es lograr la adhesión de todos los municipios del departamento para conseguir de esa manera la erradicación de la violencia de género a través de la formación. La ley fue bautizada ley Micaela en homenaje a la joven de 21 años víctima de femicidio.

"Vamos a adherir a la ley Micaela porque venimos trabajando en este tema desde hace muchos años. Todo lo que sirva para erradicar índices de violencia contra la mujer suma. Todo es necesario. Esta capacitación viene a hacer docencia, porque hay muchas malas prácticas que se han naturalizado, pero que sin embargo debemos erradicarlas definitivamente", dijo.

La ley nueva indica que el Instituto Nacional de las Mujeres será la autoridad de aplicación de esta normativa encargado de elaborar los contenidos curriculares de aprobación obligatoria para todos los agentes de los tres poderes del Estado. "Esta ley hace que las capacitaciones sean obligatorias y eso es muy positivo", finalizó.

Un caso que conmocionó

El proyecto fue presentado luego del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales. Esto ocurrió en abril de 2017. La joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner. Tras el asesinato hubo manifestaciones en todo el país. San Juan se sumó a los reclamos

Ausencia del Estado

En el marco de la conferencia de prensa sobre la ley Micaela, Elizabeth Agero, mamá de Romina Agero -victima de femicidio en Pichanal-, también contó su dolorosa experiencia

"Me parece importante acompañar esta lucha, para que de una vez por todas los políticos traten de ocuparse, porque hablar de violencia de género es fácil, lo que no se hace es contener a la víctima ni a la familia.

A días de haber perdido a su hija Elizabeth quedó a cargo de su nieto, aún bebé, salió junto a los vecinos y los medios de comunicación a pedir justicia, pero hasta la fecha siente la falta de contención del Estado, "dentro de esa falta de asistencia y acompañamiento, el bebé de 8 meses no tuvo ningún seguimiento, nadie tiene la guarda legal ni siquiera provisoria; legalmente el niño está a la deriva; no hay ningún tipo de respaldo legal ni asistencia estatal". Convirtiéndola a ella en víctima de un sistema burocrático "Crean leyes para conformar a los que reclaman, pero no se implementan.

Romina Agero, de 26 años, murió en diciembre de 2017 en Pichanal tras una feroz golpiza de su novio.