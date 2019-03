Gallardo: “Me sorprende el reclamo de Alianza"

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, se mostró sorprendido por los reclamos de los directivos de Alianza Lima por el supuesto uso de un “handy” desde el palco donde vio el partido que, el miércoles pasado en Perú, igualó 1 a 1 en el inicio de la Libertadores.

“Me sorprende el reclamo, en ningún momento me comuniqué con el banco de suplentes, en el palco había otras personas, pero jamás tuve contacto con nadie en el campo de juego, no tengo más que decir”, dijo Gallardo, quien cumple una sanción de la Conmebol desde la pasada edición y no puede acceder al banco de suplentes.

Aunque agregó: “La gente es libre de protestar si tiene argumentos sólidos, no se puede estar protestando por todo, hay que reclamar por cosas importantes, pero estoy sorprendido porque me trataron con mucho respeto”.

Sobre el incidente de Enzo Pérez, quien se retiró del campo intercambiando gestos con los hinchas locales, el Muñeco recalcó: “Vi solo que se tocó el escudo, no vi insultos, pero a veces hay que entender, los jugadores son insultados y con esas pulsaciones cuesta mantener la calma, no hay que darle entidad al tema”.

Gallardo analizó el partido: “No fue el mejor partido, no aprovechamos los primeros minutos y luego del gol de ellos fuimos un equipo confuso, pero así y todo insistimos, buscamos, y al final hubo premio y fue justo”.

En este sentido, el Muñeco explicó: “Tenemos una cultura de jugar partidos internacionales con una identidad que es no bajar nunca los brazos y siempre está la insistencia por ir a buscar el resultado, pero podemos perder si jugamos mal”.

Por otro lado, acerca del equipo para jugar mañana ante Atlético Tucumán, Gallardo consideró: “Vamos a ver cómo gestionamos los esfuerzos porque estamos arriba con las energías, pero hay que observarlos en estos días para considerar quién está porque el miércoles volvemos a jugar”.

Además valoró el encuentro ante el decano: “Será un partido importante, pero no es una final, es una posibilidad para acercamos a la zona de las copas del año que viene, ante un rival duro que juega bien en su cancha, pero es un partido más en esa búsqueda”.

El plantel entrenó ayer por la tarde y hoy quedará concentrado en el Monumental para viajar a Tucumán.