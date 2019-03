Boca y San Lorenzo, en un clásico con realidades diferentes

Boca Juniors, que dará prioridad a su participación en la Copa Libertadores, recibirá hoy a San Lorenzo, sumido en una racha negativa de 14 partidos sin triunfos, en un clásico válido por la fecha 22 de la Superliga Argentina de Fútbol.

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en La Bombonera, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por TNT Sports.

El xeneize tiene 41 puntos, 10 menos que el líder Racing (51) y ocho por debajo de Defensa y Justicia (48), es decir que si no le gana a San Lorenzo quedará sin chances matemáticas porque restan cuatro fechas para el final y la academia sería inalcanzable.

El ciclón, por su parte, ocupa el último puesto con apenas 17 puntos y su última victoria fue el 22 de octubre del año pasado cuando superó a San Martín de San Juan como local por 2-1, por la fecha 9, aún con Claudio Biaggio como DT.

Desde entonces, San Lorenzo acumuló por Superliga siete empates y cinco derrotas, más una igualdad por la Copa Argentina ante Temperley (luego cayó eliminado en la tanda de penales) y otra durante esta semana por la Copa Libertadores ante Melgar, en Perú.

El nuevo DT, Jorge Almirón, no encontró hasta el momento ni los resultados ni el funcionamiento esperado, pero, igual que su rival (y aún con la urgencia de sumar de a tres), irá a La Boca con algunos cambios de cara al choque del miércoles próximo en el Nuevo Gasómetro con Junior de Barranquilla por la segunda fecha del Grupo F de la Libertadores.

Según el once que paró este viernes en el ensayo, Almirón reemplazará a Fernando Belluschi por Román Martínez y Gianluca Ferrari será titular en vez de Fabricio Coloccini. Tampoco convocó para el partido de este sábado a Rubén Botta.

En Boca, si bien los resultados acompañaron el inicio del ciclo de Alfaro, el rendimiento no fue el ideal si se tiene en cuenta la jerarquía del plantel, y ante San Lorenzo habrá una nueva ocasión para mejorar en ese sentido.

Los xeneizes igualaron esta semana en su debut copero cero a cero como visitantes de Jorge Wilsterman en Bolivia, y el martes próximo serán locales ante Deportes Tolima por la segunda fecha del Grupo G.

De manera que las variantes que hará Alfaro serán para distribuir las cargas físicas, ya que el equipo que empató en Cochabamba por la Copa Libertadores será la base del que jugará el martes ante los colombianos.

La novedad más importante es que volverán a salir del equipo, para preservarlos físicamente, Carlos Tevez y Darío Benedetto, y en su lugar ingresarán Mauro Zarate y Ramón Ábila.

En total serán cuatro los cambios de Alfaro, dado que también ingresarán el paraguayo Junior Alonso por Lisandro López, con un golpe en el pie derecho, y el colombiano Sebastián Villa por Agustín Almendra, en relación a la formación que igualó en Bolivia.

Si bien Boca llega mejor al clásico, la historia pesa y San Lorenzo ejerce una curiosa paternidad con una ventaja de 10 partidos en el historial.

San Lorenzo se impuso en 73 ocasiones, Boca en 63 y empataron 50 veces.

Probables formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Sebastian Villa, Nahitan Nández , Iván Marcone y Emmanuel Reynoso; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.

San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Gianluca Ferrari, Marcos Senesi y Damián Pérez; Gerónimo Poblete y Gonzalo Castellani; Martínez, Nicolás Reniero y Héctor Fértoli; Nicolás Blandi. DT: Jorge Almirón.

Arbitro: Facundo Tello.

Cancha: Boca Juniors.

Hora de inicio: 21.30.

TV: TNT Sports.