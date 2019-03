Juventud, por el primer milagro en Misiones

Lo que se juega Juventud Antoniana esta tarde frente a Crucero del Norte, en Misiones, es nada más y nada menos que la permanencia en el torneo Federal A. Desde las 17.30 el santo tendrá noventa minutos contra el colectivero, de buscar la forma de conseguir una victoria, sumado a ello en condición de visitante para mantener viva la esperanza de no descender y cuando aún quedan 9 puntos en juego hasta el final de la fase reválida.

Una empresa demasiada complicada para los antonianos, que no la tiene todo a favor, ya que llega a esta presentación ante un adversario como el conjunto misionero que también tiene como misión, como local, continuar por la buena senda puesto que de ahora en más intentará dar pasos firme para alcanzar la clasificación hacia la fase para pelear por el segundo ascenso.

Juventud viene de sufrir una dura derrota como local, en el Padre Martearena, con San Martín de Formosa que lo dejó al borde del abismo y ahora está inmerso en encontrar algo de alivio y conseguir un buen resultado. Y solo le sirve ganar, lograr una victoria afuera, la que se hizo toda una utopía durante el desarrollo del torneo tanto en la fase inicial como en los compromisos que le tocó cumplir en esta ronda del campeonato.

El DT Adrián Adrover, ahora ante la necesidad imperiosa de vencer al rival de turno, viendo que los titulares no respondieron en la medida esperada en el partido frente a San Martín de Formosa y ante las bajas por sanciones de Juan Pablo Cárdenas y Julio Montero, en la práctica de fútbol de la semana resolvió meter mano en el equipo. Así, uno de los que pagó los platos rotos por su flojo trabajo en el arco es Ángel Pedroso, quien dejó el puesto y ahora ingresará desde el vamos Juan Mulieri. Las otras variantes tácticas aparecen en tres cuarto de cancha hacia adelante con el regreso al once titular de Juan Molina en lugar de Claudio Acosta, preservado por un accidente que sufrió frente a los formoseños y el ingreso desde el arranque de Abel Argañaraz por la “Chancha” Leandro Zárate, quien ni siquiera viajó con el plantel a Misiones. Los otros cambios son Nico Pérez para cubrir la vacante de Cárdenas y Gustavo Mendoza por Montero.

En las posiciones en el grupo donde interviene Juventud Antoniana se ubica en el último puesto, apenas con 4 puntos, una pobre campaña y que lo condena a perder la categoría. Mientras, en la tabla del mismo grupo, también el equipo antoniano se encuentra penúltimo con una puntuación general con solo 18 unidades, igual cantidad que San Martín de Formosa y uno más abajo de Zapla, rivales que se enfrentan hoy (ver información aparte).

Por lo tanto, los números obligan a Juventud a jugarse el todo por el todo hoy en Misiones.

CRUCERO JUVENTUD

M. Argüello J. Mulieri

A. Pérez N. Pérez

R. Lechner C. Ramadán

N. Marotta M. Gogna

M. Gancedo L. Gogna

F. Martínez R. Gómez

L. Caballero G. Mendoza

D. Valenzuela C. Chavarría

I. Molina J. Molina

L. Marinucci G. Ibáñez

C. Campozano A. Barbarán

DT: S. Bárbaro DT: A. Adrover

Estadio: Andrés Guacurarí

Árbitro: Francisco Acosta

Hora de inicio: 17.30