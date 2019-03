Triunfazo de Salta Básquet tras un partido "chivo"   

La tercera no fue la vencida y Salta Basket sigue de racha en la Liga Argentina, porque ayer venció, en un partido chivo, a Ameghino de Villa María por 103 a 99 en el estadio Delmi y sigue escalando en la Conferencia Norte.

Después de dos triunfos seguidos ante Sportivo América y Echagüe, los infernales se midieron ante un rival de mayor peso y eso se notó desde que arrancó el juego en el polideportivo salteño.

El primer tiempo fue muy parejo y entre ambos solo hubo cuatro puntos de diferencia, logrados por los locales en el primer y segundo cuarto (25-23 y 25-23).

Salta Basket tuvo mayor regularidad en defensa y ataque, pero no mucho más.

Como en el juego anterior en el mismo estadio, los infernales tuvieron a Lisandro Rasio encendido y rápidamente se convirtió en el goleador, junto a Emilio Stucky, quien no para de crecer. En el tiempo inicial anotaron 12 puntos cada uno.

Los dirigidos por Leandro Hiriart regresaron a la cancha tras el descanso y en el tercer cuarto no pudieron continuar la racha. Ameghino se impuso y el parcial fue 27 a 23 para los de Villa María, por eso los últimos diez minutos iniciaron igualados 73-73.

Y el cuarto final fue una bola de nervios para los presentes porque ambos buscaron quedarse con el partido y el resultado fue cambiando a favor de uno u otro, pero los infernales lograron mayor efectividad y lograron su tercera victoria seguida por 103 a 99.

En su día, ellas ingresaron gratis

La dirigencia de Salta Basket tuvo un gran gesto en la previa del partido de anoche, ya que con motivo del Día de la Mujer todas las damas que asistieron al encuentro de los infernales no abonaron la entrada.

Si bien el estadio Delmi no tuvo un gran marco como en sus mejores épocas, se pudo observar más asistentes en esta ocasión.