Respuestas a los jubilados

Beatriz Villa (Vaqueros): Por favor puede explicar el aumento de las asignaciones familiares que se anunció en estos días.

Hola Beatriz. La semana pasada en su discurso el Presidente anunció un aumento en la asignación universal del 46% con el objetivo de reducir los niveles de pobreza e indigencia. Estaba previsto que las asignaciones universales aumentaran en marzo, un 11,83% y en junio un 10,8%, de acuerdo a la Ley de Movilidad. Este incremento excepcional del 46% funciona como un adelanto de los restantes aumentos del 2019.

Con este aumento la Asignación Universal por Hijo pasa de un valor de $1.816 a $2.652 mensuales, idéntica cifra para la asignación universal por embarazo, en tanto que la asignación universal para hijos con discapacidad pasará de $5.919 a $8.642.

Se debe tener presente que la medida mejora la situación de los beneficiarios de la AUH, no así del resto de los niños, niñas y adolescentes: como hijos de trabajadores registrados (SUAF), hijos de jubilados y pensionados o de beneficiarios del seguro por desempleo.

Esta noticia viene realmente bien en muchísimos hogares (solamente en Salta reciben la asignación en casi 100 mil familias); la pregunta que surge es: ¿cuándo lo cobramos? Al momento del anuncio ya se había liquidado el aumento de marzo que llevaba la asignación a $2.031, y de hecho así se comenzó a pagar ayer 8 de marzo en los bancos y correo. La diferencia con este nuevo aumento del 46% se comenzará a pagar desde el 13 de marzo hasta el 21, y son $621 ($2.652-$2.031).

Es una buena noticia, aunque llega algo tarde después de un funesto 2018, y que más que recompone el poder adquisitivo de la prestación. Habrá que ver de ahora en más la evolución de los precios para lo que resta de este 2019, porque este aumento es para todo el año.

Osvaldo Muñoz (Capital): Me jubilé hace un año y nunca me pagaron asignación familiar por mi Sra. Por favor si puede explicar.

Buen día Osvaldo: La asignación familiar por cónyuge les corresponde sólo a titulares de jubilaciones, pensiones en general o pensiones de Veteranos de Malvinas.

Se trata de un monto mensual de $490, a partir de marzo, que cobra sólo uno de los integrantes del matrimonio.

Es requisito que la relación con el cónyuge esté acreditada, y además que los ingresos individuales y del grupo familiar no superen los $107.658. En caso de cumplir con los requisitos y no tener acreditada la asignación se puede hacer el reclamo en Anses con un turno.

Irma Tejerina (Orán): Soy jubilada docente, pero lamentablemente la jubilación que recibo no llega al 82%, sino que me pagan un 55%. Averigé y me dijeron que la causa es por los montos en negro que me estaban pagando. Le agradezco si me explica qué hacer.

Buen día Irma: Por lo que me comenta el problema está vinculado a los montos no remunerativos de su sueldo en actividad.

El haber de jubilación de los docentes, que tienen un régimen de características especiales, equivale al 82% móvil de la remuneración sujeta a aportes del cargo al momento del cese. Como contrapartida hacen un aporte personal adicional del 2%.

Es habitual que una parte del sueldo sea "en negro", a veces resulta ser una porción significativa y cercana al 50% del total. Para que Anses pueda tomar en cuenta esos montos no remunerativos para el cálculo del haber, el Ministerio de Educación debe "blanquear" esos ítems, al menos 2 años previos al cese en la actividad. Deberá solicitar mediante nota a Personal que "blanqueen" de manera retroactiva las 24 últimas asignaciones no remunerativas de su sueldo. El ministerio presentará las declaraciones juradas rectificativas ante la AFIP, y una vez que estén ingresados los aportes ya puede solicitar el reajuste de su jubilación docente en Anses. El organismo deberá reajustarle la jubilación al 82% móvil, con retroactividad al momento del cese de actividad.