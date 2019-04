Denuncian que les secuestraron sus autos de manera irregular en Jujuy

El martes de la semana pasada, nueve remiseros que hacen viajes a Jujuy sufrieron el secuestro de sus autos por parte de funcionarios del Gobierno de la provincia vecina. Angustiados, se acercaron a El Tribuno para denunciar que estos procedimientos fueron irregulares y arbitrarios. Manifestaron que, al no tener sus autos, están sin trabajar hace varios días y que, mientras las deudas se acumulan, no pueden sustentar a sus familias.

Los trabajadores del volante aseguraron que realizan su labor en el marco de la ley: "(En Jujuy) dicen que no estamos autorizados para hacer el transporte interprovincial, pero desde AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte) dicen que sí lo estamos, que cualquier remise o taxi legal de Salta puede ir ocupado a cualquier provincia y que todo taxi o remise habilitado de otra provincia puede venir a Salta".

Los remiseros dijeron que si hay conflictos entre las provincias, estos deben resolverse a nivel institucional, sin afectar a la población. "Lamentablemente, ya resultamos perjudicados cuando secuestraron los autos de los compañeros. Si los liberan sin pagar un centavo, ¿quién responderá por los días sin trabajar?, ¿quien responderá por los pasajeros que quedaron a la deriva en medio de la ruta? ¿Será la AMT?, ¿Será Transporte de Jujuy? Que sea cualquiera de los dos, pero no el trabajador", afirmaron.

Expresaron que, si los autos no son liberados hoy, se manifestarán en las calles contra lo que ellos consideran que fue un atropello: "Está tan feo el trabajo, que si hoy un pasajero nos solicita que lo llevemos a la vecina provincia, sería un alivio económico para nosotros, pero lamentablemente no vamos a poder realizar el viaje por temor a que nos quiten arbitraria e injustamente el remise".

Los remiseros afirmaron que esto tendría un tinte político ya que, durante los procedimientos en Jujuy, los mismos inspectores reconocieron que obedecían a órdenes de los altos rangos del Gobierno provincial y que se trataba de una represalia. Contaron que hay choferes jujeños, que harían viajes a Salta de manera irregular, a los que les pusieron multas y sus vehículos fueron retenidos por parte de la AMT y la Policía Vial en esta provincia. Sostuvieron que estos choferes conforman una cooperativa, de la que Milagro Sala "sería accionista".

"Somos legales"

Sergio Salinas, delegado de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de la República Argentina (Ucairra), explicó que fueron a reclamar a la AMT por la situación. "García Cainzo (coordinador operativo de transporte de AMT) nos atendió y nos dijo que está permitido lo que hacemos nosotros y que es irregular lo que está pasando", detalló. Les aseguraron, además, que ya comenzaron a hacer los trámites ante la provincia vecina.

"Nosotros somos remises legales y estamos autorizados para hacer esta modalidad de transporte. Nosotros circulamos con seguro, cédula verde y cuaderno habilitante. Estamos habilitados a ir a cualquier provincia de la Argentina. No podemos traer pasajeros distintos, pero este atropello fue cuando íbamos", protestó.

"Si dicen que están haciendo los trámites con el Gobierno de Jujuy, nos gustaría ver los documentos que presentaron. Si no, los exhortamos a que armen una mesa de trabajo interinstitucional para que se sepa lo que está sucediendo", apuntó Roque "Tuco" Bazán, de Ucairra.

"Nosotros pedimos garantías para el trabajo que realizamos. No podemos trabajar tranquilos en la calle. Somos perseguidos como delincuentes por AMT, Vial y Tránsito", cuestionó.

Bazán denunció que hay un cerco de protección a los dueños de las agencias: "Los hemos denunciado por irregularidades, pero no pasó nada".

Los trabajadores mencionaron a una remisera en barrio Los Gremios, que está colgada de la luz y que estaría habilitada por la Municipalidad. Aseguraron que hay funcionarios públicos que tienen agencias a nombres de terceros.

En primera persona

A nueve salteños les retuvieron los vehículos que usan para trabajar. Ahora, piensan cómo afrontarán el pago mensual a las agencias, de entre 8 y 12 mil pesos; la cuota del auto, de unos 7 mil pesos, la patente y el seguro.

Benito Aruquipa, de Campo Quijano, contó que tiene seis hijos y que vive del volante: "No sé que hacer. Desde el viernes por la mañana que no trabajo hasta hoy (por ayer)", dijo con la voz quebrada. Iván Guantay confesó que su vehículo constituye su única fuente de trabajo y que uno de sus dos hijos tiene una discapacidad: "Siento que me cortaron las piernas". En medio de esta desesperación, Julia Guzmán denunció que fue mal atendida en la Casa de Gobierno de Jujuy.

Walter Ignes, vicepresidente de la Federación de Centros Vecinales de la Provincia de Salta, quien trabaja como remisero los fines de semana, demandó el apoyo del Gobierno de la Provincia a los remiseros: "Uno pelea por lo básico, que es el empleo. En Salta, hay trabajo para los amigos de los funcionarios y para sus parientes, pero no para nosotros, la clase baja. Podemos ser negros y pobres, pero no somos opas". "Los agencieros son cada vez más ricos y los trabajadores, cada vez más pobres", planteó.